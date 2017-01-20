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Источник Правда.Ру

Запад молча признает Крым и восстановит Донбасс

Мир

Сенаторы-республиканцы при выстраивании отношений с Москвой не будут учитывать интересы Украины. Об этом заявил экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, встречавшийся с представителями администрации Дональда Трампа.

Запад молча признает Крым и восстановит Донбасс

"Американские элиты и общество, в общем-то, считают Россию и Украину одним государством, происхождение конфликта между ними для них не очень понятно, а главное малоинтересно. План же урегулирования ситуации, причем без учета интересов Украины, примерно уже готов", — рассказал "НГ" экс-депутат, живущий сейчас то в Киеве, то в Вашингтоне.

По его словам, по Крыму американские власти также уже выработали точку зрения. "Признавать его никто не будет, но и тыкать России при каждом удобном случае или ссориться из-за него — тоже. Будет такая молчаливая форма признания, в свое время применявшаяся относительно оккупации стран Балтии, не имеющая серьезных последствий для Москвы, — считает Илья Пономарев. — Что в таком случае делать с Донбассом? Приемлемым вариантом для США, скорее всего, может оказаться восстановление этого региона совместными усилиями и средствами Москвы и Вашингтона".

Напомним, ранее Томас Грэм, которого СМИ прочат на должность нового посла США в Москве, призвал прекратить наказывать Россию санкциями. "Москва обладает значительной военной мощью, как мы видели в сфере кибернетики. Это крупная держава, и мы должны с этим смириться. Она будет частью стабильного мирового порядка. Сейчас самое время для новой политики в отношении России, — сказал Грэм в интервью NPR. — Это не холодная война и не стратегическое партнёрство в период после холодной войны. Мировой порядок меняется. Нам нужно найти новое равновесие".

Между тем, Рекс Тиллерсон, которого избранный президент Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря, заявил, что США могут признать присоединение Крыма к России только при наличии соглашения, которое уважало бы интересы Украины.

"Единственный способ, при котором это возможно — это более широкое соглашение, уважающее интересы украинского народа. Без него мы никогда не должны признавать (присоединение Крыма)", — заявил Рекс Тиллерсон, добавив, что сейчас считает незаконным присоединение Крыма к России.

"За 70 лет после Великой Отечественной войны, после Ялтинской конференции, Потсдамской конференции, США так и не признали Прибалтику Литовско-Латвийско-Эстонской СССР, частью Советского Союза. Поэтому ожидать того, что США официально признают в ближайшее время Крым частью России, не стоит.

Тиллерсону задали вопрос: готов ли он признать Крым частью России при каких-либо условиях. Это было связано с высказываниями Дональда Трампа во время предвыборной кампании и в целом с напряженной атмосферой на слушаниях в сенате, где ряд демократов и республиканцев с подозрением относятся к кандидатуре Рекса Тиллерсона. Его обвиняют в связях с Россией и российским бизнесом, в том, что он получил Орден дружбы в России, и пытаются задавать подобные наводящие вопросы. Тиллерсон заявил об интересах Украины, — если Киев согласится, тогда США будут готовы признать Крым российским. Но такого развития событий ожидать вряд ли можно в ближайшем будущем, условий для признания Америкой Крыма нет", — рассказал ранее Pravda. Ru политолог, эксперт по российско-американским отношениям Виктор Олевич.

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