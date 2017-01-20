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Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в Ялте

Мир

Крым может стать площадкой для выработки основ нового мирового порядка с участием лидеров трех ведущих стран: России, США и Китая.

Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в Ялте

По мнению представителей организации крымско-китайского сотрудничества "Крым-Чжунго", принципы мироустройства, заложенные главами союзных держав в 1945 году на конференции в Ялте, в настоящее время утратили актуальность.

"Следование устоявшимся, но устаревшим догмам и стереотипам, приводит к растущему взаимному непониманию, усилению международной напряженности, возникновению и расширению конфликтов. Система локальных блоков становится неработоспособной. Пришло время глобальных договоренностей. Мы видим неизбежность проведения встречи лидеров стран, от которых зависит мир. Мы считаем возможной, необходимой и оправданной организацию конференции "Ялта-2.0", — приводит РИА Новости заявление организации.

Провести подобную встречу эксперты считают символично и целесообразно в Ялте. "Мы призываем лидеров стран собраться в Крыму, вдохновиться свершениями великих предшественников и заложить основы нового мирового порядка, гарантирующие мир, безопасность, развитие и процветание", — заявили общественники. Новый формат конференции они видят с участием президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Напомним, Ялтинская конференция руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. Тогда обсуждались вопросы послевоенного устройства мира.

Как ранее сообщало немецкое издание Oberbayerisches Volksblatt, "В Восточной Европе справедливо задаются вопросом, чего будет стоить обещание Вашингтона оказывать содействие НАТО при Трампе. Не разумнее ли вместо этого спрятаться под крылом Москвы? Ученик КГБ Путин не будет медлить и подхлестнёт эту неуверенность. На следующих выборах в Германии, Франции и Голландии он пустит в ход все те (успешно опробованные в США) методы дестабилизации, которые эпоха интернета приготовила для агрессивных автократов. Существует угроза, что после этого совместно действующий и замкнутый в себе Запад просто перестанет существовать. На смену придёт поделенный между Москвой, Вашингтоном и Пекином мир: с Европой, в которой опять всё больше говорят по-русски".

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет строить новый режим отношений с США, а также всестороннее стратегическое сотрудничество с Россией. Говоря об отношениях с Москвой, Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин намерен поддерживать с РФ всеобъемлющее "стратегическое партнёрство и координацию". С Вашингтоном же Китай "будет стремиться построить новую модель" отношений, с Европой займётся партнёрством для роста и реформ, с государствами БРИКС — во имя единства и сотрудничества.

О "Ялте-2" ранее уже писало и американское издание Bloomberg. Изоляционизм Трампа и "агрессия Владимира Путина" якобы заставят Германию сделать тяжелый выбор: возглавить построение военного обустройства Европы против России или последовать совету Трампа и согласиться поделить сферы влияния в Восточной Европе, пишет издание.

Как сообщало немецкое издание FAZ, страны Восточной и Центральной Европы, включая Украину, сейчас находятся в зоне особого риска. Если сначала США, а затем и ЕС в 2017 году отменят санкции, чтобы заключить с Россией одну из тех сделок, которые Трамп считает своим коньком, и если будущий президент США, как ожидается, сделает гарантии безопасности странам-членам НАТО объектом торговли, то с молотка может уйти не только Украина. В одном пакете с ней в придачу могут оказаться и другие республики бывшего СССР. Лидеры мировых держав тем самым поделили бы Европу, как однажды в Ялте.

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