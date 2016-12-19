Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул миллиардера Винсента Виолу на пост министра армии, сообщает пресс-служба переходной администрации США.
В релизе отмечается, что Виола будет сочетать опыт работы в большой команде и армейское прошлое: в молодости он служил в 101-й воздушно-десантной дивизии, передает РИА Новости.
Состояние Виолы оценивается в 1,8 миллиарда долларов. Он владеет клубом Национальной хоккейной лиги "Флорида Пантерз".
Еще одним богатым человеком в команде Трампа может стать Рекс Тиллерсон. Недавно стало известно, что избранный президент США предложит занять пост госсекретаря американскому предпринимателю, председателю совета директоров и CEO Exxon Mobil.
Рекс Тиллерсон — глава крупнейшей в США нефтяной компании ExxonMobil. В прошлом году Тиллерсон вошел в 25 самых влиятельных людей мира. Он добивался отмены существовавшего несколько десятилетий запрета на экспорт сырой нефти из США, а также снятия ограничений на развитие проектов экспорта сжиженного газа. Кстати, даже после введения антироссийских санкций два года назад корпорация Тиллерсона не прекратила сотрудничество с "Роснефть".
Он был награжден Орденом дружбы по указу Владимир Путина в 2012 году, сообщает Интерфакс. Кстати, опыт его работы в России Трамп назвал одним из преимуществ.
Тем временем, американские СМИ назначениями Трампа недовольны. Большой материал написал об этом обозреватель New York Times Николас Кристоф.
"Этот русский пудель действует в свойственной ему манере и раздает важные государственные посты друзьям Москвы, фактически награждая ее за атаку на Соединенные Штаты, Рекс Тиллерсон, номинированный Трампом на должность госсекретаря, — умный и толковый управленец. Но примечательно и то, что его связывают близкие отношения с Путиным, который пожаловал ему российский "Орден дружбы". Как мы сможем ответить на российское вмешательство в наши выборы, передавая американскую внешнюю политику в руки путинского друга?", — пишет он в своей статье.
Кроме того, будущий советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флин был участником званого ужина в Москве и сидел рядом с Путиным. Бывшего руководителя предвыборного штаба республиканца Пола Манафорта подозревают в незаконном получении 12 миллионов долларов от "пророссийской партии" на Украине.
Несомненно, в новой администрации будут присутствовать уравновешивающие силы, включая генерала Джеймса Мэттиса, который не питает иллюзий по поводу Москвы.
Но в целом, складывается ощущение, что кабинет Трампа станет "заметно пропутинским". "Это выглядит особенно поразительным, учитывая, что путинская Россия убивает журналистов, совершает военные преступления на Украине и в Сирии и угрожает миру в Европе", — тревожится журналист.
Окончательное решение примут выборщики. Напомним, для избрания президентом США необходимы 270 голосов членов коллегии выборщиков. По итогам голосования 8 ноября Дональд Трамп заручился поддержкой 306 выборщиков, а его соперница Хиллари Клинтон — 232. Граждане США, выступающие против республиканца хотят уговорить 37 выборщиков выступить против своего однопартийца.
Между тем эксперты уверены: американцы свой выбор сделали, а воют между собой сейчас элиты. Сейчас в Соединенных Штатах идет сложная тактическая борьба между оппонентами избранного президента и собственно "трампистами". Оппоненты пытаются создать условия, при которых Трамп президентом не станет. Читайте подробнее в материале: В США воюют элиты, народ выбор сделал.
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