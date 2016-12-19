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Источник Правда.Ру

В Риге запретили проводить новогоднюю нацистскую вечеринку

Мир

 

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Источник фото: архив Правды.Ру

Рижский ресторан собирался устроить новогоднюю вечеринку в стиле 1943 года и возродить атмосферу гитлеровской оккупации, но Рижское самоуправление не позволило провести мероприятие.

Вечеринка должна была пройти в формате костюмированного праздника. В качестве места ее проведения выбрали кинотеатр Splendid Palace, который объединен с рестораном. Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что Рижское самоуправление не позволило провести это мероприятие, сообщает Sputnik Латвия.

Организаторы вечеринки обещали черно-белую кинохронику и соответствующую атмосферу. Напомним, что с 1941 по 1944 год Латвия была оккупирована войсками нацистской Германии, а о неповторимой атмосфере тех лет до сих пор напоминают мемориал в Румбульском лесу на месте расстрела узников Рижского гетто, Мемориал хоральной синагоги, музей Рижского гетто и другие памятники жертвам холокоста в Латвии.

"Вот такое мероприятие хотели провести в Риге в кинотеатре Splendid — встреча Нового года в традициях 1943-го года. Учитывая, что кинотеатр принадлежит самоуправлению, пришлось пообщаться с организаторами. В результате Новый год в стиле 1943-го года в Риге отмечать не будут", — написал Ушаков на своей странице в Facebook.

Он добавил, что организаторы ищут другую историческую эпоху для своего карнавала. И действительно: в сети в настоящее время рекламируют другую костюмированную вечеринку по случаю встречи Нового года, которая также должна пройти в кинотеатре Splendid Palace, эпоха выбрана другая — теперь это 1937 год. На нее уже можно купить билеты.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, Ригу к Новому году украсили "праздничными" свастиками. Украшения появившиеся на зеленой елочке, установленной в рижском парке Эспланада, удивило одного из посетителей: узоры белого цвета своими очертаниями показались ему удивительно похожими на стилизованную свастику.

О своих подозрениях рижанин рассказал в соцсети Facebook. Кроме того, как сообщил пользователь, точно такие же деревянные сувениры продают на соседней ярмарке. Мэр города комментировать эту информацию не стал.

В этом году Рига увеличила сумму "ущерба", который она понесла от Советского Союза. Представитель латвийской комиссии Рута Паздере пояснила, что ранее сумма составляла 185 миллиардов евро, но теперь она увеличена до 300 миллиардов.

По словам латвийской стороны, в советское время Рига понесла потери не только в экономике, но еще в демографии и окружающей среде.

Согласно заявлению Руты Паздере, сумма в 185 миллиардов евро относилась только к потерям в экономике.

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