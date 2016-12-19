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Источник Правда.Ру

Китайский мусорщик, заблокировавший контейнерами авто, стал звездой соцсетей. ВИДЕО

Мир

Разгневанный мусорщик из китайской провинции Аньхой стал звездой китайских социальных сетей после того, как десятками мусорных контейнеров блокировал припаркованный в неположенном месте автомобиль, мешавший входу на мусорную площадку, пишут китайские СМИ.

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В опубликованном газетой South China Morning Post 40-секундном видеоролике видно, как работник блокирует нелегально припаркованный автомобиль по периметру полными мусорными баками.

Как пишет издание, мусорщику надоело, что автомобиль загораживал пожарный выход, а также вход на мусорную площадку, где он работал. Таким образом, он решил наказать водителя, который оставил свой автомобиль в неположенном месте на несколько часов, передает РИА Новости. 

Уборщик обратился к водителю машины со словами о том, что из-за него не мог работать, но и покинуть рабочее место тоже не мог. Кстати, многие пользователи интернета полностью поддержали мужчину.

Не так давно звездой соцсетей стал уборщик из Саудовской Аравии. Уборщик из Бангладеш стал знаменитым после того, как его высмеял неизвестный пользователь инстаграма. Назеру аль-Ислам Абудл Кариму из Республики Бангладеш, работающему в Саудовской Аравии уборщиком, повезло оказаться запечатлённым на фото, которое выложил в Интернет один из пользователей соцсети. На фото Карим рассматривает золотые украшения у витрины ювелирного магазина, пишет Life. ru.

Снимок автор подписал следующими словами: "Этот человек заслуживает смотреть только на мусор". Но пользователи соцсети были другого мнения. Фотография человека, у которого нет денег на золотые украшения, растрогала саудитов, за короткое время ею поделились более 6500 раз.

Неравнодушные люди нашли магазин, изображенный на фото, и направились туда с подарками для Карима. Он стал обладателем украшения, на которое смотрел, нескольких мешков риса и мёда, смартфонов Apple iPhone 7 и Samsung Galaxy, а также билета на родину.

Добавим, мир облетела также новость о мусорщиках из курортного города Малаги. Они устроили забастовку с требованиями увеличить число выходных, повысить зарплату и увеличить штат. За десять дней, которые продолжалась эта забастовка, на улицах города скопилось 4 600 тонн мусора, были сожжены 170 контейнеров, три человека были задержаны.

Как рассказывала Правда.Ру, аналогичную забастовку несколько лет назад проводили дворники испанской столицы. Улицы Мадрида, которые не убирались в течении 13 дней, оказались завалены мусоров. В такой ситуации властям пришлось пойти на уступки, выполнив требования дворников. К тому же, окончание забастовки пришлось на на период дождей, которые грозили блокировать канализацию мусором и опавшей листвой, попадающими в водостоки.

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