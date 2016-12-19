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Источник Правда.Ру

Постпред США при НАТО признал: Россия не нападет, зря боимся

Мир

Постоянный представитель США при НАТО Дуглас Льют в эфире телеканала ABC News заявил, что Россия не собирается нападать на страны Североатлантического альянса.

Постпред США при НАТО признал: Россия не нападет, зря боимся
Фото: АР

"Я не верю в то, что кто-либо в России сегодня намеревается напасть на НАТО. Однако это не значит, что мы не должны успокоить таких союзников, как Эстония, которые имеют общую границу с РФ", - отметил он, добавив, что "Россия стала источником нестабильности, неопределенности и непредсказуемости для альянса". 

Как сообщает ТАСС, постпред предположил, что на первом с июля заседании Совета Россия-НАТО на уровне послов, которое состоится 19 декабря, союзники по НАТО поставят перед российским коллегой вопросы о "повторяющемся враждебном влиянии» Москвы.

Напомним, в начале ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией сотни тысяч военнослужащих альянса будут приведены в более высокую боеготовность.

Как сообщает The Times, чтобы сдерживать "агрессию России", руководство блока намеревается подготовить значительные наземные силы. Между тем Столтенберг не называет точных цифр. Он заявил следующее: "Мы не видим непременной угрозы в отношении какого-либо государства - члена НАТО". В то же время, генсек НАТО отметил "возрастающее российское присутствие" России в регионе.

Между тем бывший глава Североатлантического альянса и советник украинского президента Андерс Фог Расмуссен раскритиковал Барака Обаму за нерешительность. "Америка должна быть мировым полицейским", - утверждает он. По его мнению, США должны чаще и все более решительнее вмешиваться в международные конфликты, тогда как нынешний американский лидер, по мнению бывшего главного натовца, чересчур неохотно применяет военную силу за пределами США, в основном лишь угрожая её использованием. 

Ранее бывший министр обороны США Уильям Перри предостерегал, что риск ядерной войны сегодня выше, чем когда-либо прежде, по причине того, что НАТО нарушило договоренности о нерасширении на восток, заключенное после распада Советского Союза в 1991 году. С тех пор число членов альянса увеличилось с 13 до 28. 

Также силы НАТО незаконно вторглись в Югославию в 1999 году и отделили от нее Косово. К тому же, в 2001 году было прекращено действие Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

При этом в Румынии и Польше появились противоракетные базы, которые легко переоснастить для применения наступательных вооружений. За последние годы американская система ядерного оружия прошла модернизацию, которая обошлась стране в один триллион долларов. Также несколько лет назад США поддержали незаконный военный переворот на Украине в 2014 году. 

Отметим, власти Швеции уже потребовали от населения страны приготовиться к войне с Россией - в частности, Contra Magazin сообщил о разосланном по городам "срочном и официальном" письме ведомства гражданской обороны.

В письме сообщается, что по всей Швеции должны быть проверены и "исправно функционировать" сирены экстренного оповещения, а оперативным центрам приказано срочно приготовится "к перемещению в подземные бункеры". Гражданам же Швеции необходимо "сотрудничать и оказывать полную поддержку шведским военным".

Также в европейском Люксембурге уже начали бесплатно раздавать таблетки от облучения "на случай ядерной угрозы" - это подтвердил СМИ пресс-секретарь правительства страны Франк Штольц. А канцлер ФРГ Ангела Меркель уже порекомендовала гражданам страны запастить водой и едой, наталкивает на мысль, что готовят население к чему-то очень уж серьезному.

Уходящий же президент США Барак Обама в своем осеннем обращении призвал нацию "быть готовыми к неизвестным вызовам завтрашнего дня - и стартовал "месяц подготовки нации к катастрофе".

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