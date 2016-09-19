Шведская разведка напугала страну "секретной" русской угрозой

Шведские спецслужбы отмечают рост угрозы со стороны России, но ее суть держится в секрете.

источник Pravda.Ru

Как пишет шведская газета Dagens nyheter, шведские военные вернутся на остров Готланд в Балтийском море после нескольких лет отсутствия, это произойдет несколько раньше намеченных сроков - не в 2018 году, а к лету 2017-го.

Глава Минобороны Швеции Петер Хультквист, комментируя на прошлой неделе это решение, подчеркнул, что угрозы нападения на страну нет.

"Характер и содержание угрозы классифицируются как совершенно секретные и представляют чрезвычайную важность для национальной безопасности. Это означает, что содержание не принадлежит огласке. Гриф секретности может быть снят только по решению правительства. Источники в кабинете министров сообщили Dagens nyheter, что угроза со стороны России возросла, однако суть угрозы держится в секрете даже для них", - пишет издание.

"Что-то произошло в картине разведданых. Но мы, граждане, не знаем что именно. Зато видим эффекты этого. Быстрое размещение военчасти на Готланде является свидетельством этому", - сказал изданию эксперт по вопросам безопасности Лундского университета Вильгельм Агрелль.

По данным РИА Новости, в составе размещенного на острове гарнизона войдут механизированная и танковая роты. В составе механизированной будет находиться 168 военнослужащих и 15 транспортных средств, размещенных на постоянной основе. В танковое подразделение войдут 120 человек и десять бронемашин, находиться на острове они будут временно.

апомним, ранее власти Швеции официально заявили, что подозрительное судно, которое в октябре 2014 года приняли за российскую подводную лодку, оказалось "техническим кораблем". Предыдущий скандал разразился после того, как шведы якобы обнаружили некий неопознанный подводный объект по сигналам радиобуя всего в полусотне километров от Стокгольма, подняли в воздух целую стаю вертолетов, объявили тревогу по всей Балтике, тут же заявив, что это именно российская подлодка.

Вооруженные силы Швеции сбились с ног в поисках неопознанной субмарины, потратив на поиски $2,7 млн.

Позже мировые СМИ снова громогласно сообщили, что "шведские водолазы обнаружили на дне моря в территориальных водах королевства иностранную мини-подлодку, предположительно, принадлежавшую России".Компания Ocean X Team, проводившая поиски субмарины рассказала - "подводная лодка около 20 метров в длину и три метра в ширину, как утверждается, была найдена недалеко от побережья Швеции на дне Балтийского моря".

Кириллические буквы на корпусе указывали на ее принадлежность России, что позволило Западу раздуть очередной скандал о шпионской деятельности России в северных водах. Позже стало известно. что субмарина класса "Сомъ" затонула у берегов Швеции в начале века.

При этом Швеция жалуется на полет российских бомбардировщиков Ту-22М в "провокационной близости" от своих государственных границ.

Собственно, Швеция уже не в первый раз "на весь мир" пугается России. При этом с 1981 по 1983 годы американские бомбардировщики несколько раз в неделю "патрулировали в направлении советского воздушного пространства", отворачивая лишь в последний момент перед нарушением государственной границы. Как позже признавались военные, "эти действия были направлены на проверку плотности радиолокационного поля системы ПВО СССР и демонстрацию возможностей США по ведению ядерной войны".

Между тем, у американских разведчиков дела с Балтийским воздушным пространством обстоят куда легче. Летом текущего года, 18 июля американский разведывательный самолёт Boeing RC-135 два раза стал нарушителем шведского воздушного пространство, не имея предварительной согласованности с властями страны. Самолет находился в небе 14 минут. Первоначально происхождение лайнера открыл министр иностранных дел Швеции, указав, что он принадлежит США, однако позже политик отрицал эти данные, заявляя, что просто "оговорился".

Читайте последние новости Pracda.Ru на сегодня