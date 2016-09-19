Худший результат в истории: Партия Меркель провалила выборы

18 сентября на выборах в парламент Берлина Христианско-демократический союз набрал лишь 17,6%.

источник Pravda.Ru

В результате парламентских выборов в Берлине, прошедших в воскресенье, правящая коалиция Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-демократического союза (ХДС) потеряла большинство.

По данным Deutsche, ХДС с Ангелой Меркель во главе показал худший результат за всю свою историю - 17,6% и оказался на втором месте.

За СДПГ, которая заняла первое место, отдали голоса 21,6% избирателей. Третьими стали партия «Левых» - 15,6%. У партии «Зеленых» - 15,2%, «Альтернативна для Германии» (АдГ) - 14,2%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 6,7%.

В предыдущем составе парламента Берлина были представлены СДПГ (46 мест), ХДС (39 мест), партия «Зеленые» (29), партия «Левых» (19), Пиратская партия (15) и один беспартийный депутат.

Таким образом, в парламент проходят шесть партий, и теперь им придется искать новые варианты политических союзов. Эксперты предполагают, что СДПГ предстоит создать новую коалицию, при этом мандатов ХДС для этого не хватит.

Наиболее реальным эксперты видят объединение социал-демократов с «левыми» и «зелеными».

Ранее Правда. Ру писала, что второй человек в Европейской комиссии Франс Тиммерманс в своей книге "Братство" написал о том, что Европейский Союз столкнулся с таким множеством кризисов, что может от них не оправиться.

А Энрико Летта, бывший итальянский премьер, а ныне сотрудник Парижского института политических исследований и президент Института Жака Делора считает, что Европа под большой угрозой. "Причем все может быть еще хуже... Экономический кризис, миграционный кризис, терроризм, Брексит - все это подрывает саму идею европейского проекта. Ситуация беспрецедентная... в конечном итоге мы потеряем Европу", - рассказал Летта СМИ.

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