Новый лидер Партии независимости Великобритании Дайан Джеймс поставила президента России в один ряд с Маргарет Тэтчер и Уинстоном Черчиллем.
По ее словам, которые приводит ВВС, она восхищается президентом России Владимиром Путиным и ставит его в один ряд с такими выдающимися политиками, как Маргарет Тэтчер и Уинстон Черчилль.
Джеймс при этом отметила, что её политическими героями явно не являются Дональд Трамп и Хиллари Клинтон.
- Я не могу представить кого-нибудь, помимо Тэтчер и Уинстона Черчилля. - То есть Путин, Черчилль и Тэтчер? -спросил ведущий, на что Джеймс ответила утвердительно.
Как пишут британские СМИ, в 2015 году Джеймс уже заявляла о своей симпатии к Путину. Британский политик была восхищена тем, что президент России "стоит грудью за свою страну". В интервью LBC она назвала российского лидера борцом за независимость своей родины.
Правда.Ру ранее писала, что Трамп также заявил, что США следует наладить отношения с Россией, чтобы общими силами разгромить запрещенную в РФ террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ).
Бизнесмен на встрече со своими сторонниками в Вирджинии задался вопросом, "разве было бы неплохо поладить с Россией и покончить с ИГ? Ведь России ИГ не нравится так же сильно, как и нам". "Было бы очень хорошо, если бы Россия вместе с нами проводила крупные атаки против ИГ", - добавил он.
В связи с этим Трамп раскритиковал жесткую риторику по отношению к РФ, с которой выступает его соперница-демократка Хиллари Клинтон. "Нам необходимо ладить с определенными странами" вместо того, чтобы произносить в их адрес "резкие заявления", убежден республиканец.
Трамп также высказал мнение, что президент России Владимир Путин не воспринимает Клинтон всерьез и смеется, когда видит ее. "Путин смотрит на нее (Клинтон) и смеется", - сказал миллиардер, ничем, однако, не подкрепив своих утверждений.
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