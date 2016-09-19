Британский лидер партии: Путин равен Черчиллю и Тэтчер

Новый лидер Партии независимости Великобритании Дайан Джеймс поставила президента России в один ряд с Маргарет Тэтчер и Уинстоном Черчиллем.

источник Pravda.Ru

По ее словам, которые приводит ВВС, она восхищается президентом России Владимиром Путиным и ставит его в один ряд с такими выдающимися политиками, как Маргарет Тэтчер и Уинстон Черчилль.

Джеймс при этом отметила, что её политическими героями явно не являются Дональд Трамп и Хиллари Клинтон.

- Я не могу представить кого-нибудь, помимо Тэтчер и Уинстона Черчилля. - То есть Путин, Черчилль и Тэтчер? -спросил ведущий, на что Джеймс ответила утвердительно.

Как пишут британские СМИ, в 2015 году Джеймс уже заявляла о своей симпатии к Путину. Британский политик была восхищена тем, что президент России "стоит грудью за свою страну". В интервью LBC она назвала российского лидера борцом за независимость своей родины.

Правда.Ру ранее писала, что Трамп также заявил, что США следует наладить отношения с Россией, чтобы общими силами разгромить запрещенную в РФ террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ).

Бизнесмен на встрече со своими сторонниками в Вирджинии задался вопросом, "разве было бы неплохо поладить с Россией и покончить с ИГ? Ведь России ИГ не нравится так же сильно, как и нам". "Было бы очень хорошо, если бы Россия вместе с нами проводила крупные атаки против ИГ", - добавил он.

В связи с этим Трамп раскритиковал жесткую риторику по отношению к РФ, с которой выступает его соперница-демократка Хиллари Клинтон. "Нам необходимо ладить с определенными странами" вместо того, чтобы произносить в их адрес "резкие заявления", убежден республиканец.

Трамп также высказал мнение, что президент России Владимир Путин не воспринимает Клинтон всерьез и смеется, когда видит ее. "Путин смотрит на нее (Клинтон) и смеется", - сказал миллиардер, ничем, однако, не подкрепив своих утверждений.

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