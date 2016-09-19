Власти Греции готовят население к внедрению в школы 22000 детей беженцев с 1 октября

Правительство Греции занялось информированием населения в преддверии реализации планов Внедрения 22000 детей-беженцев в национальную школьную систему.

План правительства предусматривает, что новички появятся в 800 школьных классов по всей стране. Учебные заведения, которые примут участие в программе, должны быть объявлены в ближайшие дни на фоне опасений роста негативных реакций.

Отметим, в одной из школ Ореокастро, недалеко от города Салоники, где родительский комитет на прошлой неделе угрожал оккупировать местную школу, если в нее будут приняты дети беженцев.

Как пишет здание Кафимерини, генеральный секретарь Министерства образования, Яннис Пантис признал, что, "выбор школ ,которые будут принимать детей беженцев был непростым", отмечая, что школьная среда должна быть "зрелой."

Планируется, что дети-беженцы в возрасте 4-5 лет будут обучаться в хотспотах, где они проживают, в то время как дети в возрасте 6-15 лет присоединятся к занятиям в отдельных греческих школах во второй половине дня.

Интересно, что большинство европейцев не возлагают на мигрантов ответственности за рост уровня преступности. А, например, в Испании лишь 13% респондентов считают мигрантов ответственными за криминогенную ситуацию. В остальных странах результаты не превысили 50 %.

Главный страх, который испытывают жители Старого Света перед ними - новые теракты.

Помимо терактов, европейцы боятся потерять свои рабочие места и социальные гарантии. И здесь в лидерах Польша и Венгрия. Аналогичное мнение высказывают более половины опрошенных в пяти странах. Меньше всего боятся потерять работу из-за мигрантов в Германии и Швеции.

Напомним, что с началом гражданской войны в Сирии резко увеличился поток беженцев из стран Ближнего Востока. По разным оценкам число мигрантов составляет несколько миллионов человек. Мнение жителей ЕС разделилось. Одни готовы принять беженцев, другие, напротив, выражают недовольство.

Опрос, проведённые Pew Research Center в июне показал, что у европейцев падает доверие к ЕС.

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