Учительница из американского города Нэшвилла Маркита Элстон признана виновной в интимной связи с пятью учениками.
Как пишет НТВ, она работала учительницей биологии в Нэшвилле. В 2014 году, согласно данным полиции, она вступила в интимную связь с пятью учениками.
По данным полиции, несколько раз Элстон занималась сексом прямо на рабочем месте.Доказать виновность учительницы удалось лишь в 2016 году.
При этом преподавательница скрывать свои романы не стала. По ее словам, в произошедшем виновата администрация учебного заведения - якобы оно закрывало глаза на происходящее, чтобы защитить репутацию школы.
Издание The Independent отмечает, что школьникам, с которыми учительница закрутила роман, было 17 лет. Суд признал виновной Элстон и приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно.
При этом учительнице предстоит пройти курс лечения, правда, какой именно - издание не уточняет.
Правда.ру ранее писала, что бывшая учительница воскресной школы мормонов 36-летняя Рэйчел Лэхнардт получила шесть лет тюрьмы условно за бурную вечеринку, которую она устроила друзьям своей несовершеннолетней дочери.
Вечеринка проходила в доме обвиняемой. Женщина напоила свою 16-летнюю дочь алкоголем, после чего дала всем покурить марихуаны и стала играть с ними в Twister голой. В разгар празднества Рэйчел Лэхнардт заперлась в туалете с 18-летним молодым человеком и занялась с ним сексом.
Когда о беснованиях в доме Лэхнард стало известно полиции, женщина заявила, что якобы пошла спать, а когда проснулась, то обнаружила, что ее насилует 16-летний друг дочери.
В настоящее время суд штата Джорджии приговорил Рэйчел Лэхнардт к шести годам тюрьмы условно и штрафу в $600 за интимную связь с несовершеннолетним.
Правда.Ру также сообщала, что скандалы с участием учителей в американских школах в последнее время стали происходить практически каждый месяц.
Так в школе города Салем учительница дала задание классу "восславить ДАИШ", а в Хьюстонской школе учительница призывала детей отречься от Бога.
Еще один находчивый преподаватель из Калифорнии подсыпал своим коллегам в еду марихуану.
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