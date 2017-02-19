Трамп назвал себя поклонником НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал себя поклонником НАТО, но посетовал на то, что многие богатые страны "не оплачивают счета".

Фото: AP

"Мы ведем битвы, которые больше не помогают нам. Я поклонник НАТО, но многие страны в НАТО, многие страны, которые мы защищаем, многие из этих очень богатых стран не оплачивают свои счета", — сказал Трамп во время выступления во Флориде. Его цитирует англоязычная версия RT.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", Трамп назвал НАТО важной, однако "устаревшей" организацией в интервью изданиям The Times и Bild.

"Я уже давно говорю, что у НАТО проблемы… Во-первых, альянс устарел, потому что был создан очень давно. Во-вторых, страны-члены не платят того, что должны… НАТО устарел, потому что не борется с терроризмом", — отметил Трамп. В этом же интервью он подверг критике иммиграционную политику канцлера Германии Ангелы Меркель и намекнул на возможную сделку с Россией по санкциям. Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс сказал, что "это объявление войны Европе".

Кстати, после этого лидер левых Германии Сара Вагенкнехт заявила, что НАТО следует упразднить и создать новую структуру с участием России.

Трамп и ранее говорил о бесполезности НАТО. В ноябре 2016 года. Трамп даже угрожал союзникам по альянсу прекратить поддержку, если они не увеличат отчисления в бюджет НАТО. После этого в Брюсселе заговорили о планах ЕС по увеличению расходов на оборону.

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