США перебросят в Польшу тысячу солдат

Весной тысяча американских солдат приедут в Польшу. Они разместятся в городе Ожиш уже в марте-апреле, сообщает Spiegel.

Напомним, решение о переброске военных было принято летом прошлого года на саммите НАТО. Тогда сообщалось, что Польша и страны Балтии чувствуют "угрозу, исходящую со стороны России".

Как ранее сообщала "Правда.Ру", НАТО продолжает демонстрировать свою "мощь" у границ с РФ. В Польше подходят к концу очередные учения НАТО. Альянс демонстрирует свою мощь у российских границ с помощью танков и военных вертолетов. Сообщается, что в маневрах задействованы более четырех тысяч солдат из армий стран НАТО. Учения проходят на полигоне в Дравско-Поморске в Польше.

Также учения проходили в Литве. Там состоялась официальная презентация батальона передового базирования НАТО. Батальон включает в себя 13 танков "Леопард" и 40 боевых машин пехоты.

Между тем, глава минобороны Польши Антоний Мацеревич на Мюнхенском форуме по безопасности вновь заявил о "российской агрессии". Единственный способ остановить ее — это НАТО, считает Мацеревич.

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