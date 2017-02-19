Весной тысяча американских солдат приедут в Польшу. Они разместятся в городе Ожиш уже в марте-апреле, сообщает Spiegel.
Напомним, решение о переброске военных было принято летом прошлого года на саммите НАТО. Тогда сообщалось, что Польша и страны Балтии чувствуют "угрозу, исходящую со стороны России".
Как ранее сообщала "Правда.Ру", НАТО продолжает демонстрировать свою "мощь" у границ с РФ. В Польше подходят к концу очередные учения НАТО. Альянс демонстрирует свою мощь у российских границ с помощью танков и военных вертолетов. Сообщается, что в маневрах задействованы более четырех тысяч солдат из армий стран НАТО. Учения проходят на полигоне в Дравско-Поморске в Польше.
Также учения проходили в Литве. Там состоялась официальная презентация батальона передового базирования НАТО. Батальон включает в себя 13 танков "Леопард" и 40 боевых машин пехоты.
Между тем, глава минобороны Польши Антоний Мацеревич на Мюнхенском форуме по безопасности вновь заявил о "российской агрессии". Единственный способ остановить ее — это НАТО, считает Мацеревич.
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