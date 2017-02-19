Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

США перебросят в Польшу тысячу солдат

Мир

Весной тысяча американских солдат приедут в Польшу. Они разместятся в городе Ожиш уже в марте-апреле, сообщает Spiegel.

359753.jpeg

Напомним, решение о переброске военных было принято летом прошлого года на саммите НАТО. Тогда сообщалось, что Польша и страны Балтии чувствуют "угрозу, исходящую со стороны России".

Как ранее сообщала "Правда.Ру", НАТО продолжает демонстрировать свою "мощь" у границ с РФ. В Польше подходят к концу очередные учения НАТО. Альянс демонстрирует свою мощь у российских границ с помощью танков и военных вертолетов. Сообщается, что в маневрах задействованы более четырех тысяч солдат из армий стран НАТО. Учения проходят на полигоне в Дравско-Поморске в Польше.

Также учения проходили в Литве. Там состоялась официальная презентация батальона передового базирования НАТО. Батальон включает в себя 13 танков "Леопард" и 40 боевых машин пехоты.

Между тем, глава минобороны Польши Антоний Мацеревич на Мюнхенском форуме по безопасности вновь заявил о "российской агрессии". Единственный способ остановить ее — это НАТО, считает Мацеревич.

Фото по теме

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Почему НАТО «боеготовится» против России?
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Салаты по-корейски
Рецепты
Салаты по-корейски
Каши, которые не полнят
Красота
Каши, которые не полнят
Комментарии
Актуальная аналитика
Власть
Валерий ШАНЦЕВ: "Западному бизнесу у нас никто не мешает"
Центр. Азия
Уроки Афганистана: там ковалась победа в Сирии
Власть
Секты экстремистов: тревогу бить уже поздно?
Читательский топ
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
НЛО столкнулся с Солнцем
Как министр Лавров потроллил в Мюнхене Евросоюз
Глава МВД Украины пообещал Европе десятки тысяч убитых русских и толпы беженцев
Доказано: жизнь после смерти существует
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"

Торг, касающийся интересов США, не только по Украине, но в более широком смысле, ведет президент Дональд Трамп, уверен польский историк Анджей ЗАПАЛОВСКИЙ.

"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
НЛО столкнулся с Солнцем
Наука и техника
НЛО столкнулся с Солнцем
Мир
Как министр Лавров потроллил в Мюнхене Евросоюз
Украина
Глава МВД Украины пообещал Европе десятки тысяч убитых русских и толпы беженцев
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
США и Канада
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Партии
Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"
Наука и техника
Доказано: жизнь после смерти существует

За основу специалисты взяли сведения, которые им предоставили люди, перенесшие клиническую смерть.

Доказано: жизнь после смерти существует
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
Мир
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
Политика
Президент России подписал указ о признании документов, выданных в ДНР и ЛНР
Мир
Как министр Лавров потроллил в Мюнхене Евросоюз
Юрий Носовский Секты экстремистов: тревогу бить уже поздно? Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов Трамп и Нетаньяху взрывают Палестину Дмитрий Нерсесов Лейла Мамедова Ложная тревога: студенты не пойдут по миру Лейла Мамедова
Комментарии
o lunin Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Андрей Aндреев Президент России подписал указ о признании документов, выданных в ДНР и ЛНР
Spassky Kochan Ни дня без России: Гройсман поведал о "российской зависти" к успехам Украины
Вик Давыдов Юрий КОТ: То, что сегодня происходит с Украиной, дело рук таких мерзавцев, как Семенченко
Наиль Файзуханов Украина хочет возвести на границе с РФ "непроходимый рубеж"
самарий успенский Росавиация: Нидерланды получили от России самые объективные данные
Nikolay Bookoff Переворот в Черногории: западные СМИ ищут российский след
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Российские болельщики обратились с песней к британским фанатам
вячеслав судаков Переворот в Черногории: западные СМИ ищут российский след
вячеслав судаков Глава МВД Украины пообещал Европе десятки тысяч убитых русских и толпы беженцев
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?