Американские сенаторы-русофобы снова поднимают головы

Двойные стандарты не покидают Америку. На фоне заявлений Дональда Трампа о том, что он хочет подружиться с Россией, а ему только мешают, сенаторы заявляют, что могут ввести новые санкции в отношении РФ.

Причина ограничительных мер, конечно, в мифическом "вмешательстве России в выборы в США", о котором не устают говорить в Америке. При том, что доказательств до сих пор нет, а все доклады, якобы подтверждающие вину России, уже назвали пустыми как наши, так и зарубежные эксперты.

Россия неоднократно опровергала выдвигаемые в Соединенных Штатах обвинения в кибератаках. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, также заявил, что никаких фактов о якобы российском вмешательстве в выборы в США нет.

Напомним, санкции ввел перед своим уходом Барак Обама. Они коснулись девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ. И вот свежая тематическая новость: сенатор-республиканец Линдси Грэм на Мюнхенской конференции по безопасности утвердительно заявил, что конгресс США (сенатор почему-то решил на данную тему высказаться от имени конгресса, что само по себе нонсенс) сделает в текущем году все для ужесточения санкций против России. Грэм, судя по его словам, намерен голосовать за законопроект об ужесточении санкций против России по причине присоединения Крыма — и по причине пресловутого вмешательства в выборы американского президента.

"Говорю нашим немецким друзьям: вы следующие. Нашим друзьям во Франции: они идут за вами. А моему другу господину Лаврову: я надеюсь, вы наконец столкнетесь с последствиями того, что вы и ваш режим делаете с демократическими странами. 2017-й будет годом, когда Россия получит по заднице в конгрессе", — браво заключил Грэм.

О том, почему американские сенаторы говорят о новых санкциях на фоне заявлений Трампа о желании наладить хорошие отношения с Россией, для читателей "Правды.Ру" рассказал Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), доктор исторических наук.

Мы должны посмотреть, во что это выльется. Это может быть мнение одного конгрессмена или сенатора или это может быть коллективный законопроект, и если это законопроект, то он должен еще пройти две палаты, притом и в одной и в другой - обсуждаться. И в этом смысле, конечно, сейчас рано еще комментировать.

Я сомневаюсь, что такая инициатива будет связана с позицией Белого дома. Потому что и до избрания Трампа все президенты, включая Обаму, всегда выступали против того, чтобы вопрос о санкциях рассматривался в конгрессе, принимался в виде закона. Исполнительная власть всегда считала санкции своим инструментом и рассматривала их как инструмент гибкий, который можно ввести тогда, когда необходимость есть, и отменить, когда необходимость в этом отпала.

Когда это принимается в виде закона, исполнительной власти, как показывает опыт, с этим поделать что-то будет очень трудно. Да и состав конгресса меняется с течением времени, поэтому я сомневаюсь, что это связано как-то с позицией Белого дома. А что касается конгресса - там борьба продолжается вовсю. Но здесь надо учитывать, что соотношение сил пока в пользу республиканцев, и если большинство республиканцев будет против такого законопроекта - то, конечно, его вряд ли удастся принять. Особенно если Белый дом займет негативную позицию.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!