США перебросили к берегам Китая авианосную ударную группу

США начали патрулирование района Южно-Китайского моря. Туда направили авианосную группу. Это сделано на фоне разногласий между Вашингтоном и Пекином по поводу принадлежности ряда островов.

Фото: AP

При этом власти Китая ранее предупреждали о недопустимости вмешательства в дела страны в Южно-Китайском море, а в пятницу начали военные маневры в спорном регионе.

К слову, в Штатах заявили, что моряки кораблей в составе авианосной группы намерены продемонстрировать свое умение во взаимодействии с союзниками, партнерами и друзьями в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщала "Правда.Ру", отношения между Пекином и Вашингтоном в прошлом году обострились. Виной всему — cпорные территории в Южно-Китайском море, на которые претендует Китай.

12 июля Международный суд в Гааге постановил, что Китай не имеет "исторического права" на острова в Южно-Китайском море и фактически нарушает права Филиппин.

С точки зрения Пекина, cпорные территории в Южно-Китайском море — это принадлежащие Китаю естественные острова, которые он наращивает с исключительно мирными целями. Однако в США считают иначе, указывая на то, что китайцы строят там военные объекты и аэродром, способный принимать военные самолеты, а это уже угроза безопасности в регионе.

Усугубили конфликт слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который еще до вступления в должность заявил, что США должны послать Китаю "ясный сигнал" о недопустимости его действий на спорных островах в Южно-Китайском море. Он также назвал незаконным строительство Китаем искусственных островов в море. В Пекине ответили, что действуют законно и в рамках своего территориального суверенитета.

Напомним, в январе официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что международный статус спорных территорий в Южно-Китайском море США будут отстаивать и при новой администрации.

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