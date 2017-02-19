Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Переворот в Черногории: западные СМИ ищут российский след

Мир

Газета Sunday Telegraph заявила со своих страниц, что российские власти непосредственно виновны в прошлогоднем перевороте в Черногории.

359742.jpeg

Журналисты приводят слова анонимного источника. Он сообщил, что имел место заговор "с целью подрыва деятельности или захвата правительства". По его словам, "трудно представить, что это обошлось без процесса получения соответствующего одобрения". В связи с этим спецслужбы Великобритании и США собрали "доказательства" причастности России "на высоком уровне" к заговору.

Источник говорит, что на российскую причастность к заговору указывают перехваченные телефонные разговоры, электронные письма и другие свидетельства.

К слову, ранее специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич отмечал, что переворот в его стране готовили некие "российские националисты". При этом он сам признался, что доказательств причастности России к перевороту нет.

Кроме того, The Telegraph сообщила о попытке России совершить покушение на премьера Черногории. Якобы это было необходимо, чтобы "помешать Черногории вступить в НАТО". Издание передает, что план "в последний момент был сорван". В свою очередь, Кремль категорически отверг все обвинения. Черногорский спецпрокурор резко пресёк обвинения в адрес Москвы, а пророссийская оппозиция назвала заговор "фальсификацией".

Как ранее писала "Правда.Ру", в декабре депутат британской палаты общин от Лейбористской партии Бен Брэдшоу заявил, что Россия вмешивалась в референдум по выходу Великобритании из Европейского союза.

"Думаю, мы еще даже не начали осознавать, что делает Россия, когда речь идет о кибервойне", — цитирует Independent депутата. Брэдшоу также считает, что и огромный поток мигрантов в Европу — тоже дело рук Москвы, которая намеренно его спровоцировала, чтобы дестабилизировать ЕС.

"Когда же мы осознаем, что стратегия России — ослабить и разделить свободный мир и что направление крупнейших со времен Второй мировой войны потоков беженцев в Европу — это намеренный шаг, часть этого плана? Когда же мы признаем, что-то, чего Путин не может достичь военными средствами, он уже достигает с помощью кибервойны и пропаганды?", — заявил Брэдшоу.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


"Западу нечем надавить на Россию"
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Салаты по-корейски
Рецепты
Салаты по-корейски
Каши, которые не полнят
Красота
Каши, которые не полнят
Комментарии
Актуальная аналитика
Власть
Валерий ШАНЦЕВ: "Западному бизнесу у нас никто не мешает"
Центр. Азия
Уроки Афганистана: там ковалась победа в Сирии
Власть
Секты экстремистов: тревогу бить уже поздно?
Читательский топ
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
НЛО столкнулся с Солнцем
Как министр Лавров потроллил в Мюнхене Евросоюз
Глава МВД Украины пообещал Европе десятки тысяч убитых русских и толпы беженцев
Доказано: жизнь после смерти существует
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"

Торг, касающийся интересов США, не только по Украине, но в более широком смысле, ведет президент Дональд Трамп, уверен польский историк Анджей ЗАПАЛОВСКИЙ.

"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
НЛО столкнулся с Солнцем
Наука и техника
НЛО столкнулся с Солнцем
Мир
Как министр Лавров потроллил в Мюнхене Евросоюз
Украина
Глава МВД Украины пообещал Европе десятки тысяч убитых русских и толпы беженцев
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
США и Канада
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Партии
Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"
Наука и техника
Доказано: жизнь после смерти существует

За основу специалисты взяли сведения, которые им предоставили люди, перенесшие клиническую смерть.

Доказано: жизнь после смерти существует
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
Мир
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
Политика
Президент России подписал указ о признании документов, выданных в ДНР и ЛНР
Мир
Как министр Лавров потроллил в Мюнхене Евросоюз
Юрий Носовский Секты экстремистов: тревогу бить уже поздно? Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов Трамп и Нетаньяху взрывают Палестину Дмитрий Нерсесов Лейла Мамедова Ложная тревога: студенты не пойдут по миру Лейла Мамедова
Комментарии
o lunin Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Андрей Aндреев Президент России подписал указ о признании документов, выданных в ДНР и ЛНР
Spassky Kochan Ни дня без России: Гройсман поведал о "российской зависти" к успехам Украины
Вик Давыдов Юрий КОТ: То, что сегодня происходит с Украиной, дело рук таких мерзавцев, как Семенченко
Наиль Файзуханов Украина хочет возвести на границе с РФ "непроходимый рубеж"
самарий успенский Росавиация: Нидерланды получили от России самые объективные данные
Nikolay Bookoff Переворот в Черногории: западные СМИ ищут российский след
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Российские болельщики обратились с песней к британским фанатам
вячеслав судаков Переворот в Черногории: западные СМИ ищут российский след
вячеслав судаков Глава МВД Украины пообещал Европе десятки тысяч убитых русских и толпы беженцев
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?