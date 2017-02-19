Переворот в Черногории: западные СМИ ищут российский след

Газета Sunday Telegraph заявила со своих страниц, что российские власти непосредственно виновны в прошлогоднем перевороте в Черногории.

Журналисты приводят слова анонимного источника. Он сообщил, что имел место заговор "с целью подрыва деятельности или захвата правительства". По его словам, "трудно представить, что это обошлось без процесса получения соответствующего одобрения". В связи с этим спецслужбы Великобритании и США собрали "доказательства" причастности России "на высоком уровне" к заговору.

Источник говорит, что на российскую причастность к заговору указывают перехваченные телефонные разговоры, электронные письма и другие свидетельства.

К слову, ранее специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич отмечал, что переворот в его стране готовили некие "российские националисты". При этом он сам признался, что доказательств причастности России к перевороту нет.

Кроме того, The Telegraph сообщила о попытке России совершить покушение на премьера Черногории. Якобы это было необходимо, чтобы "помешать Черногории вступить в НАТО". Издание передает, что план "в последний момент был сорван". В свою очередь, Кремль категорически отверг все обвинения. Черногорский спецпрокурор резко пресёк обвинения в адрес Москвы, а пророссийская оппозиция назвала заговор "фальсификацией".

Как ранее писала "Правда.Ру", в декабре депутат британской палаты общин от Лейбористской партии Бен Брэдшоу заявил, что Россия вмешивалась в референдум по выходу Великобритании из Европейского союза.

"Думаю, мы еще даже не начали осознавать, что делает Россия, когда речь идет о кибервойне", — цитирует Independent депутата. Брэдшоу также считает, что и огромный поток мигрантов в Европу — тоже дело рук Москвы, которая намеренно его спровоцировала, чтобы дестабилизировать ЕС.

"Когда же мы осознаем, что стратегия России — ослабить и разделить свободный мир и что направление крупнейших со времен Второй мировой войны потоков беженцев в Европу — это намеренный шаг, часть этого плана? Когда же мы признаем, что-то, чего Путин не может достичь военными средствами, он уже достигает с помощью кибервойны и пропаганды?", — заявил Брэдшоу.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!