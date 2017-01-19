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Источник Правда.Ру

Американцы любят организовывать разные шоу, в том числе, и военные парады

Мир

Свою мощь США будут показывать миру при помощи парадов военной техники, заявил избранный президент Дональд Трамп в интервью The Washington Post.

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Военный парад во время инаугурации Джорджа Буша. Фото: AP

"Военные могут пройти маршем по Пенсильвания-авеню. Авиация сможет пролететь над Нью-Йорком и Вашингтоном во время парадов", — сказал Трамп. Когда именно планируется проводить военные парады и в честь каких праздников, Трамп не уточнил.

В США регулярно проводятся военные парады, в основном приуроченные к каким-либо памятным датам, однако эти мероприятия носят локальный характер и не включают демонстрацию военной техники.

Последний крупный военный парад с демонстрацией военной техники в Вашингтоне прошел в 1991 году в честь окончания операции "Буря в пустыне" в Ираке. Парад, участие в котором приняли 8 тысяч человек и танки, принимал президент США Джордж Буш-старший.

О том, как относятся американцы к военным парадам, Pravda. Ru рассказал военный переводчик, востоковед и конфликтолог, бывший заместитель командующего объединенной группировкой на Северном Кавказе Борис Подопригора.

- Что дают парады такого масштаба?

- По моим личным впечатлениям, американцы подобные шоу любят. Мне довелось в течение двух лет служить в американском гарнизоне на Балканах, и я обратил внимание на то, что мои тогдашние американские партнеры к таким церемониям относятся весьма со вниманием. То есть, на самом деле, это просто элемент национальной культуры.

Так что, ничего удивительного я здесь не вижу. Тем более, что американцы достаточно часто выходят с публичными обращениями на улицу. У нас есть гуляния, а американцы ближе стоят к парадам. Трамп хочет польстить американским патриотам, хочет показать, что эти патриотические начала будут развиваться.

— Народ Трампа поддержит?

— Я думаю да. Можно сказать проще — это форма привлечения позитивного внимания.

— Есть мнение, что Трамп берет пример с нас. Что вы думаете по этому поводу?

— Нет. У американцев значительно больше, чем у нас, подобных мероприятий с участием военнослужащих. Порой это несколько странноватые попытки продемонстрировать военно-гражданское единение. Например, почти обязательные ритуальные посещения президентом и первой леди столовых, предназначенных для военнослужащих.

Представляете: американский военнослужащий стоит на раздаче, а ему кусок лазаньи или омлет подает президент США! Американцы умеют организовывать шоу, и выглядит это достаточно убедительно.

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