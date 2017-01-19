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Источник Правда.Ру

Имитация воздушного боя F-16 и "Су-27" - комплимент России

Мир

В небе над "Зоной 51" в штате Невада, которая является одной из самых секретных военных баз ВВС США, прошли учебные бои между истребителями "Су-27" российского производства и американским F-16.

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Фото: AP

Роль "вражеского" самолета выполнял одноместный истребитель "Су-27П", он был перехвачен истребителем F-16, поднявшимся с расположенной неподалеку авиабазы "Неллис". Эти два истребителя в течение 25 минут вели воздушный бой друг с другом на высотах от шести до десяти тысяч метров.

Имитацию "воздушного боя", проведенного в "Зоне 51", Pravda.Ru прокомментировал главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета, председатель Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский.

— Как вы можете это прокомментировать?

Этот истребитель на вооружении российских вооруженных сил не находится. Я имею в виду, что именно той модификации, которая попала к американцам, в российских вооруженных силах нет.

— Правда ли, что США и НАТО используют для тренировок ВВС самолеты и танки "российской" расцветки? Зачем?

— Да, конечно, используют, и это давно известно. Они, между прочим, такое подразделение создали еще в годы холодной войны и регулярно проводят учения, и наземные, и воздушные. Воздушные называются у них традиционно со времен холодной войны Red flag.

Они создали специальные подразделения, которые оснащены техникой советского производства, как правило, экспортных образцов. Например, танки Т-72 на экспорт поставлялись, "Су-27", в той модификации, которую вы назвали, тоже на экспорт поставлялись. Вся эта техника к ним, как правило, попадает из восточноевропейских стран, которые, как известно, сейчас дружно вошли в НАТО, но ранее-то они оснащались техникой из Советского Союза.

Часть образцов экспортной техники была получена американцами в период войны в Ираке. Известно, что иракская армия тоже была оснащена бронетехникой и авиацией советского производства. Подразделения такие они создали еще в 70-е годы прошлого века. Помимо оснащения советскими образцами техники, они имеют организационно-штатные структуры, примерно соответствующие тем советским или российским подразделениям, которые, как американцы считают, могут с ними вступить в военный конфликт.

На некоторое время интенсивность таких мероприятий в 90-е годы снизилась, после окончания холодной войны и их, как США считают, победы в ней. А затем у них начался новый этап русофобии, и они снова интенсивность таких мероприятий повысили. И пресса, соответственно, подняла информационный шум непонятно из-за чего. Видимо, из-за того, что она абсолютно так же не в теме, в подавляющем своем большинстве.

— Америка действительно готовится к войне с Россией?

— А к чему же ей еще готовиться? Для США Россия — единственный реально сильный противник, который, во-первых, может уничтожить США как государство и смести его с лица земли, а во-вторых, имеет вооруженные силы, способные на равных, по меньшей мере, в обычной войне сражаться с США.

Есть такой на земле еще противник? Нет, кроме России. Поэтому они себе выбирают самого сильного противника. Тем более, он знаком американцам со времен холодной войны. И тренируют свои подразделения против самого сильного противника, как они считают.

— То есть танков и самолетов расцветок других стран у них нет?

— Да бывают, почему же. Если мы попадем в Форт-Нокс, где бронетанковые части тренируются, или в Форт-Брэгг, где спецназ и пехота тренируются, то мы вполне можем увидеть там и китайские расцветки на мишенях. То есть в зависимости от ситуации. Военные тренируются против самых сильных противников, как правило. И российские тоже, кстати говоря. Мы, правда, до маразма раскраски техники условного противника в американские цвета не доходим, но тем не менее отрабатываем действия для всех вариантов.

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Российский "Су-27" напугал США
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