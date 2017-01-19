Спецдоклад Брюсселя: Трамп идет крушить Европу

Президентство Дональда Трампа может обернуться самым неблагоприятным развитием событий для стран ЕС. предупреждают авторы доклада Генерального директората Европарламента по внешней политике.

Фото: AP

В Брюсселе опасаются, что американский лидер может пойти на сближение с Москвой, отменить санкции против России и поддержать Путина и Асада в Сирии. Кроме того, европейцы ожидают, что Трамп сорвёт ядерную сделку с Ираном и вступит в конфронтацию с Китаем из-за разногласий в сфере торговли и региональной безопасности.

И самое важное: авторы характеризуют Дональда Трампа как наименее квалифицированного и опытного президента в современной истории Америки.

"Учитывая характер Трампа и его предыдущие высказывания, его правление вполне может обернуться худшим сценарием для ЕС, включая радикальное ухудшение отношений, спад экономического сотрудничества и угрозу евроатлантической системе безопасности", — говорится в докладе Европарламента.

Авторы признают, что предсказать внешнеполитический курс Трампа пока сложно, но намечают наиболее вероятные с их точки зрения проблемы в отношениях Брюсселя и Вашингтона.

"Ключевыми аспектами деятельности Трампа могут стать отказ от политики вмешательства и либерализации внешней торговли, а также менее активное сотрудничество с НАТО, — говорится в докладе Европарламента. — Возможное сближение новой администрации США с Россией, смягчение позиции Белого дома в отношении конфликта на Украине, компромисс с Асадом и Путиным в Сирии, крайние меры по борьбе с терроризмом, отказ от достигнутых договорённостей по иранской ядерной программе и безусловная поддержка Израиля также могут отразиться на отношениях внутри евроатлантического сообщества".

При этом аналитики призывают европейских политиков готовиться к худшему, не стесняясь при этом давать личностные характеристики избранному президенту США.

Как утверждают авторы доклада, "безопасность ЕС может пострадать", если Трамп "возьмет курс на сближение с Москвой, отказавшись обсуждать вопрос расширения НАТО и закрыв глава на "агрессию России против Украины".

При этом аналитики отмечают, что Трамп будет пытаться сотрудничать с Россией в сфере борьбы с терроризмом, а также постарается вернуть Москву в состав "Большой восьмёрки". Изменения, согласно докладу, коснутся и Киева.

"Новая администрация США может прийти к выводу, что поддержка украинского правительства чревата слишком большими издержками, и утратить заинтересованность в реализации Минских соглашений в расчёте на улучшение отношений с Россией, — говорится в докладе. — Соединённые Штаты также могут отказаться от части своих обязательств перед Грузией и другими постсоветскими государствами".

В Брюсселе также предполагают, что Трамп может изменить политику в отношении Сирии, отказавшись от поддержки вооруженной оппозиции, что также противоречит интересам ЕС.

Также в ведомстве отметили, что Трамп останется равнодушным к борьбе за права человека и не станет заниматься продвижением демократии на Ближнем Востоке и в других регионах мира.

"Такая политика может вылиться в ослабление поддержки демократических преобразований в Тунисе, в которых серьёзно заинтересован Евросоюз", — отмечают авторы доклада.

В докладе Европейского парламента также приводятся опасения в связи с возможной отменой сделки с Ираном и ростом напряжённости в регионе. Аналитики полагают, что Трамп может начать наносить авиаудары по территории страны, что, в свою очередь, спровоцирует рост цен на нефть.

"Трамп заявлял о намерении добиться пересмотра условий соглашения по иранской ядерной программе и решительнее добиваться их соблюдения, — отмечают европейцы. — При самом неблагоприятном развитии событий США могут начать наносить удары по Ирану, что может привести к вооружённому конфликту или дестабилизации обстановки в регионе. Это, в свою очередь, привело бы к росту цен на нефть и нанесло ущерб экономике стран — членов Евросоюза".

Также европейцы отмечают, что Трамп может ввести новые санкции против Ирана — в этом его поддержит Республиканская партия.

Рассмотрели аналитики и вопрос будущих взаимоотношений США и Китая. Трамп и республиканцы могут пойти на конфронтацию с Пекином: высказывания избранного президента США в в адрес Китая по экономическим вопросам говорят именно о таком возможном развитии отношений.

Пугает авторов доклада и позиция Трампа по вопросу НАТО, поэтому роль усиление Альянса Европа должна взять на себя.

Как сообщала Правда. Ру, 16 января 2017 Трамп дал интервью европейским газетам — британской The Times и немецкой Bild, — где назвал НАТО устаревшей организацией.

"Я давно говорю, что у НАТО есть проблемы. Во-первых, организация устарела, поскольку была основана много-много лет назад. Во-вторых, страны-участницы не платят столько, сколько должны платить, и это несправедливо по отношению к США. Альянс устарел, потому что он не беспокоится о проблемах терроризма", — заявил избранный президент США Дональд Трамп.

Оптимальный способ сгладить негативные последствия политики Трампа для евроатлантических отношений — вернуть ЕС на путь единства и процветания, укрепляя интеграцию и решая связанные с ней проблемы (в особенности кризис евро), а также проводя более активную и консолидированную внешнюю политику и политику в области безопасности — по крайней мере, в отношениях с соседями на восточном и южном направлениях".

Кроме того, аналитики Европарламента предлагают европейцам сплотиться, чтобы сообща отстаивать собственные интересы.

Напомним, 18 января кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Никии Хейли заявила, что администрация избранного президента США Дональда Трампа разработает план политики в отношении России. Также Хейли заявила, что Москве нужно принять позитивные меры прежде, чем Вашингтон снимет с РФ санкции.

Тем не менее Хейли признала, что властям США, нужна помощь России для решения ряда международных проблем, в частности для борьбы против "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Напомним, ранее будущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что США нужен открытый и откровенный диалог с Россией по поводу её амбиций, чтобы знать, как выстраивать свой собственный курс. По его словам, США изучат варианты относительно возможного сотрудничества с Россией.

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