Ассанж отказался сдаваться: Обама сделал не то!

Джулиан Ассанж отказался от экстрадиции в США. Как сообщили адвокаты основателя WikiLeaks, причиной отказа стало несоблюдение американскими властями названных им условий.

Фото: AP

"Нет никаких сомнений в том, что Обама сделал совсем не то, что требовал Ассанж: Челси (ранее - Бредли - ред.) вообще не должна преследоваться, не должна отбывать десятилетия в тюрьме и должна быть отпущена немедленно", - заявил адвокат Берри Поллак, представляющий интересы главы WikiLeaks в США, пишет The Washington Post.

Как сообщалось, что Ассанж согласился на экстрадицию в США в том случае, если американские власти помилуют информатора WikiLeaks Челси Мэннинг. Действующий президент США Барак Обама сократил срок Мэннинг до весны 2017 года, не прибегнув к ее немедленному помилованию.

Ранее стало известно, что тюремный срок Челси Мэннинг истечет в мае 2017 года.

Напомним, ранее основатель WikiLeaks заявил о своей готовности предстать перед судом в США в обмен на помилование своего информатора Челси (Бредли) Мэннинг.

Как передавал телеканал CNN, в сообщении WikiLeaks в Twitter говорилось, что "если Обама помилует Мэннинг, Ассанж согласится в обмен на тюремное заключение в США, несмотря на его очевидную противозаконность".

По словам адвоката Ассанжа Бэрри Поллака, если его подзащитный и готов заключить сделку с властями США, то она в обязательном порядке должна включать помилование Мэннинг, которая содержится в военной тюрьме Форт- Ливенуорт в американском штате Канзас.

Именно Мэннинг передала WikiLeaks более 700 тысяч военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке в 2009-2010 годах. Это стало самой крупной утечкой секретной информации в истории США. На суде он попросил прощения, признав, что нанес ущерб безопасности страны, и попросил проявить снисхождение.

Сам Ассанж 19 июня 2012 года попросил убежища в эквадорской дипломатической миссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Ассанж отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными.

Напомним, что WikiLeaks - международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию, взятую из анонимных источников или во время утечки данных. Сайт был создан в 2006 году Джулианом Ассанжем.

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