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Источник Правда.Ру

Ким Чен Ын поздравит Трампа запуском ядерной ракеты

Мир

КНДР готовится запустить обновленную межконтинентальную баллистическую ракету, запуск может произойти 20 января, в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Ким Чен Ын поздравит Трампа запуском ядерной ракеты

Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на данные разведки, спецслужбы республики зафиксировали транспортировку деталей, которые были похожи на нижнюю часть ракеты.

По данным источника газеты Chosun Ilbo, ракета отличалась "от обычной ракеты Мусудан по длине и форме". "Возможно, они перевозили ее куда-то для сборки", — цитирует источника издания Reuters.

Напомним, ранее заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рён на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что ядерная война на Корейском полуострове может начаться в любой момент.

По его словам, сейчас на Корейском полуострове "царит чрезвычайно сильная напряженность". Ким Ин Рён сказал, что ядерный конфликт может начаться из-за военных маневров, которые проводят США "и их последователи с целью задушить КНДР при помощи беспрецедентной политической, военной и экономической изоляции и давления".

Ким Чен Ын считает, что главным оппонентом его государства являются США. Он знает, что Вашингтон может уготовить ему роль Ирака и Ливии, и что правительственные режимы в этих странах не свергли, если бы те действительно имели ядерное оружие, поэтому КНДР сохраняет свой авторитет. Северная Корея заставляет нервничать даже Китай - вторую в мире страну по качеству оборонного комплекса, о чем писала Pravda. Ru, и даже Израиль боится, что Пхеньян будет вооружать его арабских и иранских врагов.

Напомним, КНДР совершила первое подземное ядерное испытание в октябре 2006 года. "В ходе последних ядерных испытаний были окончательно проверены и подтверждены структура, особенности действия, характеристики и мощность стандартизированных и унифицированных ядерных зарядов для дальнейшей установки их на баллистические ракеты наших артиллерийских отрядов "Хвасон" стратегических сил Корейской народной армии", — отмечали в посольстве Северной Кореи.

Лидер КНДР не раз говорил о том, что страна готова защищать суверенитет любыми способами. Так, в конце прошлого года Ким Чен Ын заявил, что у Северной Кореи есть водородная бомба, и для защиты национального достоинства власти готовы привести ее в действие. Тогда он заявил, что "и далее может выстраивать страну в мощную державу, которую не посмеет провоцировать ни один враг".

Также северокорейский лидер грозил миру применить ранее неизвестное смертоносное оружие. В феврале 2016 года стало известно, что КНДР готовит ядерный удар по Южной Корее и США. В Сеуле мишенью должен был стать президентский дворец. США же грозили ударом по континентальной части государства и американским базам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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