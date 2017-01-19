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Россия готова засудить Украину в самом высоком суде

Мир

Слушания по делу долга Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов продолжились в Высоком суде Лондона. Аргументы в защиту украинской стороны представили адвокаты юридической фирмы Quinn Emanuel.

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Основной аргумент, который юристы в ходе заседания просили учесть суд — политическое и экономическое давление на Украину, оказываемое Россией в 20123–2013 годах. В результате якобы "агрессивного поведения" РФ, пытавшейся повлиять на ход подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС, к декабрю 2013 года Украина полностью потеряла доступ к рынкам капитала и была вынуждена взять "навязанный" ей долг в размере 3 миллиардов долларов. Защитники попросили признать указанное давление неправомерным и принять этот факт во внимание при вынесении решения.

Ранее в своих возражениях против исковых требований РФ Украина также заявляла, что договор о еврооблигационном займе "является недействительным и не подлежит принудительному исполнению".

Аргументы позиции России в суде вчера, во вторник, представила юркомпания Debenture Trust Corporation. Судьей по процессу выступает Уильям Блэр, который является старшим братом бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Представители России попросили суд определить законность отказа ответчика от своих обязательств по уплате долга и определить справедливость обвинений по отношению к РФ.

Напомним, долг перед Россией размером в три миллиарда долларов (с учетом процентов - 75 миллионов долларов) Украина должна была погасить до 31 декабря 2015 года, однако допустила технический дефолт. При этом кабинет министров в декабре 2015-го ввел мораторий на погашение ссуды. Долговой спор между государствами рассматривается в Высоком суде Лондона. Кредит был выдан Киеву в декабре 2013 года, в период, когда Украиной руководил Виктор Янукович. Деньги выделялись через выкуп украинских еврооблигаций.

Между тем, украинские власти считают, что нет никаких причин возвращать России долг. Как заявил министр финансов Александр Данилюк в эфире Еспресо. TV, "это был политический кредит, который нас заставили взять".

"Можно было бы сказать, что этим подрывается авторитет Украины на международном поле. А если ли у украинских властей, что подрывать? Им есть что терять? Кто-то эти власти уважает? Кто-то действительно их поддерживает? Я - не в курсе", - сказал ранее Pravda. Ru президент Центра системного анализа и программирования Ростислав Ищенко.

"Представьте, сегодня Украина заявляет, что она не будет отдавать долг России, не станет выкупать у нее свои евробонды, а завтра вдруг Мексика, Венесуэла или Египет заявят, что они тоже не будут выкупать евробонды у США? Такое невозможно! Поэтому такие заявления украинской власти - это глупость, это безответственность, тупость, иначе назвать это невозможно. Этот вопрос все равно придется решать. Не сегодня, так через пять или десять лет", - рассказал в беседе с Pravda.Ru украинский политический деятель, экономист и политолог Олег Соскин.

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