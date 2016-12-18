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Источник Правда.Ру

Победить Трампу помогли хакеры? В это не верят 57% американцев

Мир

Результаты опроса, проведенного газетой Wall Street Journal совместно с телеканалом NBC News свидетельствуют: более половины американцев не верят в то, что хакерские атаки помогли  республиканцу Дональду Трампу выиграть президентские выборы.

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Фото: AP

На вопрос, "насколько сильно вас беспокоит то, что хакеры, связанные с иностранным правительством, были вовлечены в попытки повлиять на наши выборы?", 43% опрошенных ответили, что этот факт вызывает у них "серьезную обеспокоенность", 12% - "довольно сильную обеспокоенность". При этом 23% респондентов совершенно не переживают на этот счет, 10% - "немного", 8% - "совсем немного", еще 4% не были уверены в ответе.

В ответ на вопрос, "верите ли вы в то, что эта деятельность помогла Дональду Трампу победить на президентских выборах?", 57% опрошенных ответили, что не верят и 37% - что верят, 6% респондентов не были уверены в ответе.

Кроме того, результаты опроса показали, что 31% респондентов считает, что отношения Трампа и президента РФ Владимира Путина "слишком дружеские", при этом 24% придерживаются противоположного мнения, 44% опрошенных не имеют мнения на этот счет. 

Опрос проводился по телефону с 12 по 15 декабря, в нем приняла участие 1 тысяча человек. Статистическая погрешность - около 3%.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, Россию в попытках повлиять на выборы в США официально успели обвинить американские спецслужбы. К ним же обратился уходящий президент Барак Обама с просьбой предоставить ему подробный отчет по имеющимся данным до конца его президентского срока.

Ранее американские спецслужбы официально обвинили Россию в попытках повлиять на выборы в США, в Кремле это опровергли. Президент США Барак Обама обратился к спецслужбам с просьбой предоставить ему подробный отчет по данным обвинениям до конца его президентского срока. При этом после выборов Белый дом признал, что в день голосования повышенной активности хакеров не было.

Группа американских сенаторов также призвала Обаму рассекретить информацию, которая, по мнению Вашингтона, подтверждает взаимосвязь между действиями российских властей и выборами в США. Белый дом ранее дал понять, что нынешняя администрация, которая сложит полномочия 20 января 2017 года, вряд ли успеет это сделать.

Даже не имея отчетов американских спецслужб, администрация Барака Обамы 15 декабря заявила, что  за кибератаками на США в ходе президентской гонки мог стоять лично Владимир Путин.

Несмотря на то, что до сих пор никаких подтверждений подобным обвинениям найдено не было, члены команды уходящего президента утверждают, что Трампу в гонке за Овальный кабинет помогли выиграть кибератаки и слив личной переписки Хиллари Клинтон, а также электронной почты членов ее избирательного штаба.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

Избранный президент США Дональд Трамп 15 декабря также заявил, что Белый дом лукавит, иначе почему о причастности России к хакерским атакам он начал громко заявлять лишь после того, как Хилари Клинтон проиграла выборы.

Кивать на личное участие президента России в перетягивании каната на сторону Дональда Трампа во время президентской гонки в США начали еще задолго до выборов. В июле американское издание Daily Beast в одном из своих материалов возмущенно сообщало: "После того как сайт WikiLeaks опубликовал электронную переписку Национального комитета Демократической партии США, возник ряд серьезных вопросов по поводу того, не пытается ли Владимир Путин вмешаться во внутреннюю политику Соединенных Штатов.

Подозревали Москву и в том, что она снабжает компроматом портал Wikileaks. Некоторые правительственные чиновники сообщали о том, что бытует мнение: Россия использует WikiLeaks для распространения информации, украденной хакерами у сотрудников избирательного штаба Хиллари Клинтон.

"Русские хакеры" не при чем, слив информации с сайта Демократической партии США организовал сотрудник предвыборного штаба Хиллари Клинтон: все инсайдерские материалы были переданы сотруднику Wikileaks, экс-послу Британии в Узбекистане Крейгe Мюррею во время его приезда в Вашингтон.

В интервью Daily Mail Мюррей рассказал, что русские к просочившейся информации не имеют отношения. Его источник в Вашингтоне имел официальный доступ к информации. "Документы поступили из инсайдерских утечек, не в результате хакерских взломов", - добавил он.

"Отвращение к коррупции в фонде Clinton Foundation и колебание во время праймериз в отношении Берни Сандерса", - вот что, по словам Мюррей, сподвигло его инсайдера на слив информации.

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Темы Дональд Трамп опроса населения США выборы президента
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