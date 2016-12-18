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Источник Правда.Ру

Мальчик, усыновленный из России, рассказал об ужасах итальянского приюта

Мир

От препаратов, которые насильно заставляют принимать в итальянском центре реабилитации для детей, становится плохо. Об этом рассказал один из подростков, содержащийся здесь, 15-летний Джорджио, родившийся в России.

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Его с братом еще в детстве усыновила итальянская пара. Когда у подростков начался переходный возраст, они сбежали из дома. Джорджио насильно забрали в приют. Приемные родители пытались забрать мальчика из заведения, но им не позволили этого сделать. 

О себе Джорджио рассказывает, что гиперактивным ребенком он был всегда. Нередко, когда был еще маленьким, случались и скандалы с одноклассниками. Попав в этот  центр, где были и совершеннолетние наркоманы, он сразу почувствовал на себе, что это такое здесь - "терапия"

"Как только я приехал туда, мне начали давать риспердал каждый день. 4 мг - одну таблетку утром, две - днём и ещё одну - вечером. Ещё мне дают пинеаль - это снотворное", - говорит он.  

Приёмные родители Стефания и Маурицио очень недовольны сложившейся ситуацией. По словам приемного отца, этот "псевдо-проект" не имеет ничего общего в защитой интересов несовершеннолетних. "В этой ситуации нет места семье, поэтому семью сразу пытаются отстранить", - заявил Маурицио. 

"Эти структуры получают большое финансирование каждый день, - добавила Стефания. - Они частично связаны с церковью. Объединяются в единые кооперативы, которые, можно сказать, занимаются бизнесом. Наши ежедневные выплаты составляют от 70 до 350 евро". 

Приемные родители делают все, чтобы подростка выпустили из этого приют, и Джорджио очень ценит их поддержку.

В этом случае приемные родители всей душой на стороне своего усыновленного сына и готовы сделать все для его благополучия. Но нередки бывают и другие случаи, когда приемные дети страдают от тех, кто их усыновил. Как рассказывала Правда.Ру, в начале этого года стало известно о том, что одно американская семья, усыновив мальчика из России, держала его в секс-рабстве.

23-летний житель Калифорнии Деннис Флинн, усыновлённый, по его словам, в возрасте 9 лет из российского детдома, обвинил своих приёмных родителей в сексуальном насилии. Он сообщил, что домогательства со стороны усыновившей его пары начались с 15 лет и продолжались четыре года.

Другой случай еще более трагичный: в США 51-летний Дэвид Карлсон застрелил свою 49-летнюю жену Лану, двух усыновленных ей подростков Тори и Куинна (18 и 16 лет), а также соседку семьи. Карлсон покончил с собой после трехчасовых переговоров с полицией. Из всей семьи удалось спастись только 12-летней приемной девочке из Китая.

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Темы Италия реабилитация детский приют
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