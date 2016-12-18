Папа Римский хочет поехать на Донбасс

На Донбасс, для того, чтобы встретиться с верующими, может приехать папа римский Франциск. Об этом журналистам заявил посол Ватикана на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти, прибывший с визитом в самопровозглашенную Луганскую народную республику.

Фото: AP

"Когда будет уже спокойствие, "время братства", то папа обязательно найдет возможность, чтобы приехать сюда и проведать людей, но для этого нужно приглашение от всех сторон", - сообщил представитель Ватикана.

По словам архиепископа, на данный момент папа римский Франциск не может лично приехать на Донбасс, но такое желание у него есть.

"Вы знаете, что планы в руках Божьих. Он (папа римский Франциск - ред.) хотел бы всегда быть присутствующим там, где есть трудности и терпение. Желание, и цель папы объединять тех людей, которые находятся в разногласии, и помогать им находить общий язык", - уточнил Гаджеротти.

"Основная и главная цель этого визита - засвидетельствовать близость и любовь папы римского к людям, которые здесь живут накануне рождественских праздников особенно для католиков", - сообщил журналистам в Луганске посол Ватикана.

Архиепископ уточнил, что накануне он побывал с визитом в Донецке, а сейчас на один день прибыл в Луганск для того, чтобы благословить всех верующих от лица папы Римского Франциска.

Прибывший с визитом в Луганск представитель Ватикана планирует встретиться с руководством Луганской народной республики.

Священнослужитель уточнил, что встреча уже запланирована на воскресенье в Луганске, после чего апостольский нунций Гуджеротти покинет республику.

"Сегодня у меня будет возможность также встретиться с православным митрополитом (митрополитом Луганским и Алчевским Митрофаном, - ред.) и вместе с ним также подумать, что можно сделать в мире, для того, чтобы мир не забывал эту войну", - сказал архиепископ во время проповеди в Луганске.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, вчера, 17 декабря, папа Римский Франциск отмечал свой день рождения. По случаю 80-летия понтифика на завтрак были приглашены восемь бездомных с площади Святого Петра.

В обеденном зале ватиканской гостиницы "Дом Святой Марты", в которой он живет, гостям предложили традиционные аргентинские сладости, сообщила в субботу служба печати Святого престола.

Как уточняет служба печати, в субботу в благотворительных столовых, где бесплатно кормят нуждающихся, на десерт будут предложены сладости в честь юбилея понтифика.

По данным ватиканской пресс-службы, папа Франциск уже получил 50 тысяч поздравлений со всего мира. Поздравил папу Римского с юбилеем и российский президент Владимир Путин.