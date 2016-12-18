Видеозапись, свидетельствующая о том, как боевики так называемой сирийской оппозиции используют детей в качестве живого щита на минометной позиции в сирийском городе Хама, появилась в интернете.
Шокирующее видео опубликовал один из ливанских обозревателей. Запись была сделана боевиками «Сирийской свободной армии» в городе Хама.
На видео боевики заряжают крупнокалиберный миномет, рядом с которым находится группа детей, удерживая исламистским проповедником. Боевик, зарядив миномет отбегает от него, а дети наоборот, остаются, прижавших друг к другу. Затем из миномета производится выстрел.
Ливанский обозреватель указывает, что так называемая оппозиция часто использует подобный прием. Если по минометной позиции будет открыт ответный огонь правительственными силами - то дети погибнут, и тогда «оппозиция» с помощью западных СМИ обвинит сирийскую армию в военных преступлениях.
Бесчеловечные убийцы из Сирийской свободной армии часто используют этот прием. При этом Запад продолжает твердить о том, что с «оппозицией» следует сесть за стол переговоров.
Напомним, как сообщало Министерство обороны России, никакой "оппозиции", "гуманитарных организаций" или "правозащитников", о которых так любят говорить на Западе, в восточном Алеппо не оказалось, там был тотальный террор со стороны боевиков.
При этом Россию постоянно обвиняют в "нарушении гуманитарных норм". Так, к примеру, поступил глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон, заявивший, что "и Россия, и Иран не смогли выполнить свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом, особенно в том, что они не содействовали доставке гуманитарной помощи мирным жителям в течение тех месяцев, когда Восточный Алеппо находился в осаде"
В то же время, переговоры с США по урегулированию кризиса в Сирии глава МИДа Сергей Лавров назвал "бесплодными посиделками".
"Чем препираться, чем пытаться навязать нам паузы, которые всегда использовались для подкрепления боевиков, давным-давно уже американцы могли бы согласится создать эти коридоры и давно бы уже мы этих боевиков убрали бы из восточного Алеппо", - добавил он.
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