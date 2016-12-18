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Источник Правда.Ру

С лидерами польской оппозиции решил встретиться президент Анджей Дуда

Мир

Для урегулирования парламентского кризиса в стране, сегодня  президент Польши Анджей Дуда проводит встречи с с лидерами оппозиции. сообщил глава президентской пресс-службы Марек Магеровский.

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Фото: AP

"Завершилась встреча с Рышардом Петру ("Новочесна"). Будет встреча с Владиславом Кощиняк-Камышем (Польская крестьянская партия), Павлом Кукизом ("Кукиз"15"). Вечерняя встреча с Гжегожем Схетыной ("Гражданская платформа"). Это следствие вчерашнего заявления президента о том, что он готов стать посредником. Конечно, он встретится с главой PiS (правящей партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским). Он встретится со всеми главами всех партий в парламенте", - заявил Магеровский в эфире телеканала TVN24.

Напомним, в Польше уже вторые сутки проходят акции протеста, а в польском Сейме кипят нешуточные страсти.

На улицы вышли люди, возмущенные недемократическими, по их мнению, действиями властей, в частности, ограничением доступа журналистов к слушаниям в Сейме. Манифестанты всю ночь оставались возле здания парламента и пока не планируют расходиться, передают польские СМИ.

А началось все с того, что оппозиция 16 декабря попыталась сорвать принятие госбюджета Польша на 2017 год. В ходе рассмотрения проекта госбюджета оппозиционер Михал Щерба выступил с резкой критикой в отношении недопуска журналистов в сессионный зал и само здание Сейма. 

В результате Щерба был выставлен из сессионного зала. Сразу же после этого представители оппозиционных фракций заблокировали парламентскую трибуну. Они скандировали: "Верните депутата" и "Свободу СМИ".

Спикер сейма был вынужден объявить перерыв, после чего созвал заседание в другом помещении, где депутаты, несмотря на отсутствие электронной системы голосования, приняли несколько законов.

Оппозиция назвала это решение нелегитимным и заявила, что останется в зале парламента, поскольку, по их мнению, заседание Сейма не закрыто. Кроме того, представители парламентского меньшинства отметили, что таким беспрецедентным шагом правящая партия Право и Справедливость потеряла доверие людей. Начали звучать призывы к проведению досрочных парламентских выборов.

У стен парламента всю ночь оставались протестующие, и к ним от президентского дворца направляются участники прошедшего там днем в субботу митинга оппозиции. В столицу перебрасываются дополнительные силы полиции.

"Я оцениваю вчерашние события как попытку захвата власти", - сообщил в субботу в эфире радио RMF FM министр внутренних дел Польши Мариуш Блашчак.

Представители оппозиционных партий, заблокировавшие работу Сейма страны в пятницу, не собираются покидать зал заседания до 20 декабря.

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Темы Польша оппозиция Анджей Дуда
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