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Источник Правда.Ру

Документы из бундестага мог украсть тайный агент WikiLeaks

Мир

Одного из членов  бундестага подозревают в причастности к обнародованию документов немецкого федерального собрания. Предполагается, что именно он мог передать WikiLeaks документы о сотрудничестве Федеральной разведывательной службы Германии (BND)  с Агентством национальной безопасности США.

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Фото: AP

Как пишет сегодня издание Der Spiegel доказательств того,  что обнародованные данные были получены в результате хакерских атак, и тем более - что к этим атакам причастны русские, не существует.

Скорее всего,  у WikiLeaks в Бундестаге есть свой агент, который имел непосредственное отношение к расследованию сотрудничества между национальными разведками. Это и является на данный момент приоритетной версией.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, портал WikiLeaks 1 декабря опубликовал 90 гигабайт документов, касающихся расследования деятельности Федеральной разведывательной службы Германии (BND) и ее сотрудничества с Агентством национальной безопасности США.  

Всего было раскрыто около 2,5 тыс документов, которые в  бундестаг передавали не только BND, но и другие различные правительственные службы, в том числе , Федеральное ведомство по защите конституции (контрразведка) и Федеральная служба безопасности в сфере информационной техники.

Первые сообщения об кибератаке на сервера Бундестага появились еще в мае прошлого года. При этом, видимо, по привычке, СМИ сразу стали подозревать в этом "российских хакеров".

Напомним, в прошлом году в Германии разразился скандал после того, как общественность узнала о многолетнем использовании АНБ в собственных целях разведки бундесвера. Американцы вели сбор разведанных о "тысячах целей в Европе", без зазрения совести и без уведомлений пользуясь ресурсами коллег-немцев.

АНБ "делало заказ" BND, предоставляя данные и параметры для электронной слежки, например, IP-адрес. А объектами нередко оказались европейские политики, коммуникации компаний ЕС, в том числе, данные концерна EADS, производителя вертолетов Eurocopter, некоторые французские чиновников.

Далеко не все запросы американцев соответствовали заявленным целям и соглашению по борьбе с терроризмом. Такого рода запросов загадочного назначения к немцам поступило около 40 тысяч. И те их добросовестно отработали, не задавая лишних вопросов. И почему-то не претендуя на то, чтобы американские коллеги с ними делились информацией.

Также выяснилось, что американские спецслужбы США шпионили за сотнями тысяч граждан в Германии и  прослушивали мобильный телефон канцлера Ангелы Меркель.

Внутреннюю проверку провели лишь в 2013 году. При этом разведслужба ФРГ почему-то не сочло нужным проинформировать ведомство федерального канцлера, которое координирует работу спецслужб, о своей невольной помощи американцам. А вернее, о том, что выступало в качестве слепого орудия в их руках. Лишь один из руководителей BND отважился попросить спецслужбу США в будущем не делать таких запросов.

В июле 2014 года в федеральной разведслужбе ФРГ схватили за руку американского шпиона. Этот двойной агент похитил персональную информацию о 3,5 тыс. немецких разведчиках, действовавших за границей.

По данным Эдварда Сноудена, Германия - одна из самых прослушиваемых стран в мире. Помимо американцев наблюдение за ней ведут и англичане.

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Темы АНБ Германия бендестаг секретные документы
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