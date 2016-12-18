Новый президент США предложил оставить Китаю "украденный" подводный дрон

Американские власти не должны принимать обратно у Пекина подводный беспилотный аппарат, задержанный ранее китайскими военными в Южно-Китайском море, считает избранный президент США Дональд Трамп.

Фото: AP

"Мы должны сказать Китаю, что мы не хотим назад украденный дрон - пусть оставят его себе!", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в минувший четверг, 15 декабря, военным кораблем Китая был задержан американский подводный дрон. Инцидент произошел в Южно-Китайском море, к северо-западу от залива Субик-Бей.

Представители США заявили, что беспилотный аппарат использовался океанографическим судном USNS Bowditch.

По данным CNN, китайцы спустили со своего корабля лодку, подплыли к аппарату и забрали его на глазах у американцев - рядом находилось исследовательское судно США Bowditch. Прежде чем забрать аппарат, китайский корабль несколько дней следовал за американским судном.

"Это было защищенное суверенным иммунитетом судно, на нем была ясная надпись на английском, что его не следует вынимать из воды. Это была американская собственность", - заявил американский чиновник телеканалу CNBC.

Исследовательское судно, с которого был спущен подводный аппарат, принадлежит ВМС США. Но в Южно-Китайском море его использует Командование морских перевозок; экипаж укомплектован гражданскими лицами. Подводный аппарат использовался для создания карты морского дна. Он стоит около 150 тысяч долларов.

Вашингтон по дипломатическим каналам выразил Пекину протест. В ответ на это министерство обороны Китая назвало действия США "шумихой".

В комментарии, опубликованном на сайте китайского министерства обороны говорится, что 15 декабря универсальное спасательное судно ВМС КНР обнаружило в акватории Южно-Китайского моря неопознанное оборудование. Чтобы не допустить создания угрозы проходящим (акваторию) кораблям и персоналу, китайская сторона проявила профессионализм и ответственность, проведя по отношению к объекту проверку "свой-чужой". В ходе проверки выяснилось, что этот объект является американским беспилотным подводным аппаратом.

"Китай напрямую с США поддерживает контакты по этому вопросу. Шумиха, которую американская сторона подняла в одностороннем порядке, недопустима, не способствует благоприятному решению проблемы. Мы выражаем сожаление по этому поводу", - говорится в сообщении.

Дональд Трамп ранее назвал эти действия "беспрецедентным актом и кражей". "Китай крадет исследовательский беспилотник ВМС США в международных водах - вынимает его из воды и забирает, это беспрецедентный акт", - написал Трамп в Twitter.

И это далеко не первое высказывание избранного президента США, вызвавшее недовольство Пекина. Кроме того, Трамп провел беседу по телефону с руководством Тайваня и поставил под сомнение политику "одного Китая", которой придерживаются США долгие годы.