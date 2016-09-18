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Источник Правда.Ру

Австралия призналась, что "помогла" США в ночном налете на армию САР

Мир

Самолеты австралийских ВВС принимали участие в авианалете под сирийским городе Дейр-эз-Зор, в результате которого армия Сирии понесла серьезные потери. Сообщение об этом распространило агентство Sana со ссылкой на заявление министерства обороны Австралии.

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Фото: AP

Согласно документу австралийского военного ведомства, боевые самолеты этого государства "наряду с другими самолетами международной коалиции", под предводительством США, принимали участие в бомбардировке района под Дейр-эз-Зором, где расположены  позиции сирийских войск.

Австралия, отмечается в документе, "будет полностью сотрудничать в расследовании этого инцидента, которое проводит коалиция". "Австралийские самолеты никогда не имели целью (своих ударов) части регулярной сирийской армии и тем более никогда не намеревались оказывать какую-либо поддержку террористическим группировкам", - указывается в заявлении оборонного ведомства.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 17 сентября представитель командования Вооруженных сил Сирии сообщил, что самолеты коалиции, возглавляемой США, нанесли удар по позициям сирийской армии у сирийского города Дейр-эз-Зор в одноименной провинции, находящимся в окружении террористов группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). В результате авиаудара погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 человек получили ранения.   Соответствующее заявление прозвучало в эфире государственного телевидения Сирии.

Дейр-эз-Зор, по которому ударили американские самолеты, занимает стратегическое положение. Вокруг города много нефтяных месторождений, через него идет дорога из Ракки, столицы самозванного халифата запрещенной в России экстремистской группировки "Исламское государство", на Багдад. Тут же дорога из Дамаска на северо-восток Сирии. Закрепившись в городе, войска Асада собирались расширять плацдарм, а были вынуждены обороняться.

После налета американцев боевики ИГИЛ немедленно перешли в наступление и выбили части сирийской армии с одной из позиций, поэтому в Сирии произошедшее без обиняков назвали "неприкрытой агрессией". Россия заподозрила провокацию.

"Конечно, подозрительно, что США выбрали именно это время, чтобы осуществить удары с воздуха. С чего бы вдруг им решить помогать сирийской армии защищать Дейр-эз-Зор? США не сделали ничего, чтобы защитить Пальмиру. Отряды ИГИЛ маршем прошли 100 километров, и их никто не атаковал из коалиции", - сказал представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.

Атака американцев сорвала режим прекращения огня в Сирии, о котором Россия и США договорились в феврале, и нарушила данное сирийскому правительству обещание о том, что силы коалиции не будут наносить удары по правительственным войскам.

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Темы США Сирия международная коалиция
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