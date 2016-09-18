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Источник Правда.Ру

Forbes: США проиграет войну возродившейся России

Мир

Когда американские военные стратеги говорят о  "практически равном" противнике, столкновение с которым возможно в ближайшие пять лет, они подразумевают Россию, пишет исполнительный директор Института Лексингтона  Лорен Томпсон в колонке для журнала Forbes.

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Фотоархив Правды.Ру

Гипотетическая война с Россией, по мнению эксперта, будет завязана на максимально быстром продвижении сухопутных войск через обширные пространства. И влияние США сократиться до минимума со времен Второй мировой войны при поражение в таком конфликте. При этом кардинально изменится и  геополитический баланс в Европе. И поражение - пока что наиболее вероятный исход, считает Томпсон.

Неутешительный для Америки прогноз связан с несколькими факторами: это стратегические просчеты предыдущих президентов - Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы - и недостаток финансирования вооруженных сил. По мнению аналитика, ошибка Буша-младшего связана с отводом из Европы двух американских тяжелых бригад, а просчет Обамы заключается в ставке на Азиатско-Тихоокеанский регион, отголоском которой стало сокращение военного присутствия США в Старом Свете.

Финансирование армии США, уверен Томпсон, действительно недостаточное, в особенности если сравнивать программы модернизации с российскими. Американские ВС ежегодно получают из федерального бюджета $22 млрд на новое оружие, тогда как Россия запустила десятилетнюю программу перевооружения бюджетом в $700 млрд, причем большая часть средств, по данным Томпсона, пойдет на развитие сухопутных войск и авиации.

Все факторы, приведенные выше, утверждают эксперта в мысли, что "европейская" война американской армией будет, скорее всего проиграна. В связи с этим Томпсон сформировал пять аргументов в пользу своего тезиса.

Россия обладает географическим преимуществом, замечает эксперт. Бои будут проходить на территориях Восточной Европы, которые находятся дальше от основных точек высадки американского контингента в Европе.

Кроме того, эта часть Старого Света омывается морями, в которые можно войти лишь через узкие проливы, которые Россия сможет легко контролировать.

Армия США удручающе не готова к такому конфликту, добавляет Томпсон. В Европе у США остались лишь две стационарные бригады, легкое десантное подразделение и кавалерийский полк, вооруженный бронированными "Страйкерами" (Stryker). Если не будет усиления, Россия просто сомнет эти войска, замечает обозреватель Forbes.

Недавно Белый дом принял решение о размещении третьей ротационной бригады в Европе, вместе с этим было решено направить по тысяче солдат в Польшу и в каждой из стран Прибалтики, однако от всех проблем это не избавит. После 15 лет борьбы с противниками вроде "Талибана" (организация запрещена в РФ - ред.), армия США по-прежнему уязвима. Это касается средств противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, высокоточного оружия и недостаточно защищенной техники. В этом армия США не может сравниться с российскими вооруженными силами, заключает Томпсон.

Такие трагические прогнозы из уст американских аналитиков, да и военных стратегов тоже, звучат постоянно. К примеру, экс-заместитель главкома НАТО в Европе Ричард Ширрефф заявил The Independent, что Североатлантический альянс вступит в ядерную войну с Россией в течении 2017 года. Действующий же главком НАТО в Европе генерал Филип Бридлав также заявлял, что "американские солдаты готовы сражаться и победить Россию". Также с заявлениями о России как "враге" выступило руководство Пентагона и представители НАТО.

Ранее политолог Стивен Коэн писал, что "Госдеп США намеренно усиливает военную конфронтацию с Россией", считая это "очень неразумной стратегией". Такие игры в холодную войну с ядерной державой становятся все более опасными, поскольку в ответ на действия США Москва перемещает тяжелые вооружения и ракетные комплексы поближе к своим западным границам.

Вспоминается недавняя информация, появившаяся в СМИ о том, что "боевое прогнозирование операции Bear Spear, проведенное Стратегическим командованием США, закончилось неудачей". Целью тренировки якобы было "моделирование быстрого высокоточного и частично-ядерного удара по России". "В результате мир оказался в руинах, а США (как, увы, и Россия) - стерты с лица Земли".

Как рассказывала Правда.Ру, американские военные сознательно преувеличивают так называемую "российскую угрозу" для получения большей доли бюджетных ассигнований, и это вызывает недоумение уже в самом Пентагоне. При этом, основными алармистами являются генерал-лейтенант Герберт Макмастер, который отвечает за выработку концепции "армии будущего" в США, и генерал ВВС Филип Бридлав, недавно сложивший с себя обязанности главкома Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе.

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