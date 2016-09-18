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Экс-президент Польши: Украинский кризис уже никому не интересен

Мир

Сохранение единства Евросоюза — вот главная проблема сегодняшней Европы, а украинский кризис для мира уже отошел на задний план. Об этом заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский в заключительном слове на 13-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии(YES) 17 сентября, в Киеве.

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Фото: AP

"Плохая новость в том, что у нас все меньше заинтересованности, внимания со стороны союзников Украины, особенно ЕС и США. Время проходит, возникают новые проблемы — новые передовицы рассказывают о Северной Корее, о выборах в США. Это не хорошо для Украины — вам очень нужна международная поддержка, международное понимание, международное единство", — цитирует "Корреспондент" слова Квасьневского.

"Я очень гордился, когда был здесь в прошлый раз, что ЕС настолько един в вопросе украинского кризиса и незаконной аннексии Крыма Россией. Но я очень опасаюсь, что, если этот конфликт будет заморожен на следующие годы, то у нас возникнет изменения в этом общем подходе европейской политики", — считает экс-президент Польши.

По мнению Квасьневского, украинский кризис — это "испытание для демократических сил во всем мире", однако, и он сам о этом упоминает, у демократических сил сегодня есть куда более насущные проблемы.

Потерю интереса к Украине видит и ее президент, возможно поэтому он и решился в ходе своего выступления на уже упомянутой Ялтинской встрече покритиковать Европу за "потерю контроля за собственными ценностями". Европа, по мнению украинского президента, стала "уязвимой", и этот момент, убеждает Порошенко, "использует российская пропаганда". Более того, он еще и европейский бизнес подверг суровой критике: "Я слышу о жалобах европейского бизнеса о якобы огромные потери от санкций против России. На самом деле это не потери, а инвестиции в вашу безопасность, ваше спокойствие".

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Темы Украина Евросоюз Александр Квасьневский
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