В Мюнхене завершилась министерская встреча "нормандской четверки"

Встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) завершилась в Мюнхене. Она продолжилась около часа, такое ограничение по времени связано с напряженным графиком двусторонних встреч ее участников на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
В переговорах принимали участие руководители внешнеполитических ведомств четырех стран — Сергей Лавров, Зигмар Габриэль, Жан-Марк Эйро и Павел Климкин.
Главной темой было очередное обострение в Донбассе и реализация минских договоренностей.
"Четверка" призвала прекратить транспортную блокаду Донбасса, сообщил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. По его словам, участники переговоров договорились в скором времени провести новую встречу для начала политического процесса в рамках Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе
По итогам встречи все стороны "нормандского формата" договорились использовать влияние для установления перемирия с 20 февраля.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!
Торг, касающийся интересов США, не только по Украине, но в более широком смысле, ведет президент Дональд Трамп, уверен польский историк Анджей ЗАПАЛОВСКИЙ.
Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
За основу специалисты взяли сведения, которые им предоставили люди, перенесшие клиническую смерть.