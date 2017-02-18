В Мюнхене завершилась министерская встреча "нормандской четверки"

Встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) завершилась в Мюнхене. Она продолжилась около часа, такое ограничение по времени связано с напряженным графиком двусторонних встреч ее участников на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Фото: AP

В переговорах принимали участие руководители внешнеполитических ведомств четырех стран — Сергей Лавров, Зигмар Габриэль, Жан-Марк Эйро и Павел Климкин.

Главной темой было очередное обострение в Донбассе и реализация минских договоренностей.

"Четверка" призвала прекратить транспортную блокаду Донбасса, сообщил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. По его словам, участники переговоров договорились в скором времени провести новую встречу для начала политического процесса в рамках Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе

По итогам встречи все стороны "нормандского формата" договорились использовать влияние для установления перемирия с 20 февраля.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня