Участников конференции в Мюнхене "поприветствовали" митингом против НАТО

Сегодня в Мюнхене прошел митинг антиглобалистов и противников НАТО, приуроченный к 53-й конференции по безопасности, традиционно проходящий в столице Баварии с 1962 года.

Фото: AP

Несколько сотен представителей антифашистских и антиглобалистких движений собрались в центре города, на площади Мариэнплац, требуя от НАТО прекратить агрессивную политику в отношении России и нагнетание антироссийской истерии в СМИ. По мнению активистов, поведение Альянса может привести к новой мировой войне. Главные лозунги демонстрантов: "Долой крупный капитал", "Долой войну".

"Европе с Россией не враждовать надо, а налаживать партнерские отношения", — рассказал один из организаторов мероприятия Олег Музыка.

Как сообщили РИА "Новости" в мюнхенской полиции, в акции протеста участвуют около двух тысяч человек. Кроме антиглобалистов, в митинге протеста участвуют также пацифисты, экологи, представители компартий и других движений левого блока.

К площади стянули усиленные наряды полиции и службы безопасности.

По сообщению полиции, пока акция протеста прошла без каких-либо инцидентов.

Мюнхенская конференция проходит с 17 по 19 февраля, в ней принимают участие более 30 глав государств и правительств, более 80 министров обороны. Россию в Мюнхене представляет глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

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