Трамп обьявил ведущие СМИ США "врагами народа". Список

Врагами народа назвал президент США Дональд Трамп ведущие американские СМИ. Запись такого содержания глава государства оставил на своей странице в Twitter.

Фото: AP

"Распространяющие фейковые новости СМИ (The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN) - это не мои враги, а враги американского народа", - говорится в сообщении.

С резкими выступлениями в адрес пресс Трамп выступает далеко не в первый раз.

Одним из главных объектов нападок стал телеканал CNN. На первой же пресс-конференции в качестве главы государства, которая прошла 11 января, Трамп не дал задать вопрос репортеру CNN, обвинив телеканал в создании фальшивых новостей. Затем издание Politico сообщило, что администрация президента и вовсе решила ограничить свое общение с журналистами телеканала. На CNN констатировали что Белый дом пытается наказать телеканал и понизить его рейтинги.

Однако накануне глава CNN Джеф Закер заявил, что деятельность компании "ни в коей мере не пострадала" в связи с атаками со стороны Трампа. Результаты исследования, заказанного Закером для определения репутации телеканала среди американцев, показали, что больше половины опрошенных все еще доверяют сведениям CNN.

Как сообщала "Правда.Ру", на днях Дональд Трамп провел очередную пресс-конференцию, большую часть которой говорил о "фейковых новостях" и "кампании ненависти".

Большинство СМИ критику восприняли болезненно и поспешили ответить.

New York Times написала, что выступление Трампа прошло под знаком "необычайно неподготовленной и агрессивной" самозащиты и защиты своих союзников в Белом доме. Речь Трампа газета назвала "местами бессвязной и хвастливой".

Портал Business Insider отмечает, что основная часть пресс-конференции войдет в историю как "одно из самых сюрреалистических и беспрецедентных выступлений за 228 лет жизни института президентства в США".

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