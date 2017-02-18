Как министр Лавров потроллил в Мюнхене Евросоюз

Фото: twitter. com/Security Conference

Международная конференция по безопасности продолжает работу в Мюнхене, где ведущие мировые политики собрались для обсуждения ключевых проблем мирового масштаба. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров. Он уже сделал ряд громких заявлений — как и госпожа Меркель.

"Россия — наш сосед, это внешняя граница для Евросоюза. Я буду неустанно работать над тем, чтобы мы с Россией смогли установить хорошие отношения, несмотря на различные мнения по разным вопросам", — заявила Меркель.

Ну что ж, для начала неплохо. Дальше — чуть хуже: "Нам нужна мощь США для защиты границ Европы", — так объяснила свое видение оборонной стратегии единой Европы немецкий канцлер. По ее словам, Евросоюз не является альтернативой НАТО: "Мы должны действовать совместно".

Меркель также подчеркнула, что минские договоренности — это единственное, что "у нас еще есть для урегулирования ситуации на Украине".

Наш министр иностранных дел Сергей Лавров, никогда не лазивший за острым словом в карман, в свою очередь вполне логично заявил, что Россия не будет снимать свои санкции в отношении Европейского союза до тех пор, пока не будут выполнены минские соглашения. В частности, он сказал: "Мы тоже хотим, чтобы минские договоренности выполнялись, и мы свои санкции против Евросоюза не снимем, пока минские договоренности не будут выполнены. Это тоже надо понимать", — подчеркнул представитель российского МИДа.

Между тем, как отметил Лавров, российские данные свидетельствуют, что масштабы разрушений к востоку от линии соприкосновения на Украине гораздо выше, чем к западу. Россия категорически не согласна с теми, кто обвиняет ее и новые центры мирового влияния в попытке подорвать так называемый либеральный мировой порядок. По словам главы МИД РФ, кризис такой модели мира был запрограммирован. Расширение НАТО привело к небывалому уровню напряженности в Европе, заявил Лавров.

Отметим, что перед началом Мюнхенской конференции был опубликован опрос общественного мнения, согласно которому население Болгарии, Греции, Словении и Турции — в случае, если их страны подвергнутся атаке — хотят иметь на своей стороне Россию.

Кстати, выступление президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности показало, что Киев не умеет конкурировать за внимание других стран. Об этом говорится в статье "Европейской правды" под названием "Мюнхенская ошибка Порошенко: как конференция по безопасности стала холодным душем для Украины". Автор статьи подчеркивает, что официальный Киев получает "в лучшем случае холодный душ", пытаясь убедить мир в том, что "Украина превыше всего". Он уверен: мировые лидеры обращают внимание на украинский кризис только тогда, когда это им интересно.

Как бы там ни было, пассаж Сергея Лаврова о том, что Россия не будет снимать санкции с Евросоюза до тех пор, пока минские договоренности не будут выполнены, пока является самым интересным заявлением Мюнхенской конференции.

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