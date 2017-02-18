Выступая на Мюнхенской конференции безопасности, глава российского внешнеполитического ведомства ответил на обвинения в адрес Москвы в попытках подорвать либеральный миропорядок.
"Мы категорически не согласны с теми, кто обвиняет Россию и новые центры мирового влияния в попытке подорвать так называемый либеральный мировой порядок", — сказал Лавров.
По словам главы МИД РФ, кризис такой модели мира был запрограммирован. Расширение НАТО привело к небывалому уровню напряженности в Европе, заявил Лавров.
Кроме того, если судить по некоторым заявлениям на Мюнхенской конференции, "холодная война" так и не окончилась, считает он.
Напомним, Международная конференция по безопасности, участники которой рассматривают основные проблемы в области безопасности, в том числе обстановку на Украине, проходит в Мюнхене с 17 по 19 февраля.
Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Владимир Путин решил не ехать в Германию, несмотря на то что в этом году исполняется десять лет с момента его знаменитой мюнхенской речи, в которой он впервые заявил о необходимости многополярного мира. (Подробнее об этом читайте в материале обозревателя "Правды.Ру" Олега Артюкова Мюнхенский разворот: Запад сделал вид, что не понял Путина.)
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Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.