Лавров: "Не Москва подрывает либеральный миропорядок"

Выступая на Мюнхенской конференции безопасности, глава российского внешнеполитического ведомства ответил на обвинения в адрес Москвы в попытках подорвать либеральный миропорядок.

Фото: twitter.com/Security Conference

"Мы категорически не согласны с теми, кто обвиняет Россию и новые центры мирового влияния в попытке подорвать так называемый либеральный мировой порядок", — сказал Лавров.

По словам главы МИД РФ, кризис такой модели мира был запрограммирован. Расширение НАТО привело к небывалому уровню напряженности в Европе, заявил Лавров.

Кроме того, если судить по некоторым заявлениям на Мюнхенской конференции, "холодная война" так и не окончилась, считает он.

Напомним, Международная конференция по безопасности, участники которой рассматривают основные проблемы в области безопасности, в том числе обстановку на Украине, проходит в Мюнхене с 17 по 19 февраля.

Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Владимир Путин решил не ехать в Германию, несмотря на то что в этом году исполняется десять лет с момента его знаменитой мюнхенской речи, в которой он впервые заявил о необходимости многополярного мира. (Подробнее об этом читайте в материале обозревателя "Правды.Ру" Олега Артюкова Мюнхенский разворот: Запад сделал вид, что не понял Путина.)

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