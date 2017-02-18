В рейтинге американских президентов Обаме досталось 12 место

Рейтинг президентов США опубликовал американский кабельный телеканал C-Span. Возглавил его 16-й президент Авраам Линкольн, на втором оказался Джордж Вашингтон, на третьем - Франклин Рузвельт.

Фото: AP

А вот Бараку Обаме, недавно покинувшему Белый дом, досталось только 12-е место. По оценке экспертов, Барак Обама занял 8-е место с точки зрения заслуг в экономике, но в перечне взаимодействия с конгрессом расположился на 39-й строчке из 43.

Однако его предшественник Джордж Буш-младший получил еще более слабые оценки: он занял 33-е место итогового рейтинга, а в списке заслуг во внешней политике расположился на последней, 41-й позиции.

Список был составлен политологами, историками и прочими профильными специалистами "мозговых центром США".

Как сообщала "Правда.Ру", Барак Обама в прощальном интервью CBS похвастался тем, что стал первым президентом в современной истории, который не имел ни одного крупного скандала, однако администрация уходящего президента успела пережить как минимум 5 крупных скандалов, среди которых убийство американского посла в Бенгази в 2002 году, скандал с поставкой винтовок членам мексиканских наркокартелей и давление, которое налоговая служба США оказывала консервативные организации, многим запрещали тратить свои деньги на предвыборные кампании.

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