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"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"

Мир

Торг, касающийся интересов США, не только по Украине, но и в более широком смысле, ведет президент Дональд Трамп, уверен польский историк Анджей Запаловский. По его мнению, в кругах, близких к американской администрации, наступил определённый перелом настроений из-за того, что России слишком легко простили её прежние действия.

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"Перезагрузка в американо-российских отношениях, конечно же, наступит. Вопрос только в том, какова будет цена", — заявил он в интервью изданию Nasz Dziennik.

Дональд Трамп также должен иметь по многим вопросам поддержку конгресса и американского сената, в котором доминируют республиканцы, включая так называемых ястребов, которые в отношениях с Россией предпочитают политику принуждения её к определённым действиям. Генерал Майкл Флинн и его прежнее сотрудничество с российской администрацией были для этого лагеря совершенно неприемлемыми, подчеркнул он.

По словам историка, Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме. Можно быть уверенным в том, что Россия не отдаст Крым Украине — так же, как она не отдаст Японии Курильские острова. Такого прецедента отказа от своих территорий в истории России не было и не будет.

В повестке переговоров скорее всего фигурирует вопрос Ирана и сотрудничества Москвы с Тегераном, а более того — вопрос Сирии и, конечно же, власти в Киеве. Косвенно в пакете переговоров есть и политический статус Донбасса. "Сейчас шаг за Россией, — считает историк, — и она инициирует референдум на Донбассе по вопросу самоопределения этого региона".

Так или иначе о возвращении Крыма Украине можно говорить в рамках политических дебатов, но все стороны прекрасно отдают себе отчет в том, что исполнение этого постулата нереально. В этом плане у президента Трампа немного времени, потому что семимильными шагами приближаются выборы в Голландии и Франции. Возможная победа в этих странах правых, которые заявляют, что Крым — это Россия, может изменить позицию, которую занимают США.

В то время как США пытается реализовать свои глобальные интересы, в Европе преобладают интересы региональные, поэтому здесь больше областей для сотрудничества с Россией и выстраивания однородной политики в отношениях с Москвой.

"Волнует ли среднестатистического француза или голландца, в чьих руках находится Крым? Общество этих стран интересует прежде всего экономическое состояние собственной страны", — считает историк.

Кроме того, ситуация на Украине зависит не только от России: здесь реализовывают свои интересы сразу несколько стран. Да и кто станет восстанавливать разрушенный Донбасс, если он будет включен в состав государства-банкрота — Украины?

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