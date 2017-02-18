В Сирии ликвидирован высокопоставленный командир "ан-Нусры"

Один из главарей террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"* Халед Шахади Аль-Алюла по прозвищу Абу-Мундзер иорданский был ликвидирован в городе Дераа сирийской армией.
Операция по ликвидации была проведена в городе Дераа на юге страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СМИ Ливана. Подробности операции, проведенной армией Сирии не сообщаются.
Напомним, 16 февраля стало известно, что в результате авиаудара коалиции под руководством США в иракском Мосуле был ликвидирован глава военной полиции террористической организации «Исламское государство»* (ИГ).
Как сообщала "Правда.Ру", 17 февраля стратегические ракетоносцы Ту-95МС, совершив перелет над Ираном и Ираком, нанесли удар по объектам боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России) в районе Ракки.
Были уничтожены базовые лагеря и центры подготовки террористов, а также пункт управления одного из крупных отрядов ИГ.
* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра»), "Исламское государство", ИГ - террористические группировки, запрещенные на территории России.
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