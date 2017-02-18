Инцидент с нападением на кортеж Трампа расследуют американские спецслужбы

Неизвестные во Флориде бросили в лимузин Трампа посторонние предметы. Расследованием инцидента занялась секретная служба США.

Фото: AP

Как сообщает информационный портал toledoblade.com, когда президентский кортеж проезжал по дороге в аэропорт мимо принадлежащего Трампу курорта Мар-а-Лаго, толпа людей, собравшаяся вдоль трассы, начала выкрикивать протестные лозунги. В этот момент и случилась нештатная ситуация.

По предварительным данным, сопровождавшие кортеж мотоциклисты не пострадали. В районе Южного бульвара наблюдается скопление полицейских и агентов в штатском.

Чуть позже на месте происшествия нашли камень размером с бейсбольную биту, а также еще один небольшой предмет. Местный шериф погрузил вещественные доказательства в коричневый пластиковый пакет.

Для прояснения ситуации агенты Службы безопасности изъяли видеозаписи с камер наблюдения в ближайших магазинах и на заправочной станции. Другие детали расследования пока не раскрываются.

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