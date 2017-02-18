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Меркель в Мюнхене: "Отношения с Россией надо улучшать"

Мир

Выступая на Мюнхенской конференции, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что Россия — сосед ЕС, и отношения с ней необходимо улучшать".

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Фото: twitter. com/Security Conference

"Россия — это тоже одна из наших внешних границ и наш сосед, и я не перестану выступать за то, чтобы установить хорошие отношения с Россией, несмотря на расхождения во мнениях", — сказала канцлер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, отметим, что за последние 25 лет этого так и не удалось сделать.

При этом она заявила, что у Запада и России есть общие интересы в борьбе с терроризмом, и Германия заинтересована в установлении хороших отношений с Москвой. Канцлер Германии заверила, что будет трудиться во благо установления хороших отношений с РФ.

В то же время канцлер выразила обеспокоенность тем, что Россия поддерживает ополченцев Донбасса. Она также отметила, что минские договоренности должны оставаться основой для урегулирования в Донбассе, передает РИА "Новости".

Действие Основополагающего акта Россия-НАТО необходимо сохранить в силе, сказала канцлер ФРГ."Необходимо не отказываться от акта Россия-НАТО, не отказываться от него, даже учитывая сложное время", — сказала она.

Напомним, Международная конференция по безопасности, участники которой рассматривают основные проблемы в области безопасности, в том числе обстановку на Украине, проходит в Мюнхене с 17 по 19 февраля.

Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Владимир Путин решил не ехать в Германию, несмотря на то, что в этом году исполняется десять лет с момента его знаменитой "Мюнхенской речи", в которой он впервые заявил о необходимости "многополярного мира". Подробнее об этом читайте в материале обозревателя "Правды.Ру" Олега Артюкова Мюнхенский разворот: Запад сделал вид, что не понял Путина.

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