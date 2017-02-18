Порошенко в Мюнхене пугал Европу Путиным и Россией

Речь Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он, среди прочего, сообщил что президент России "ненавидит Украину", украинские СМИ сразу назвали "очень жесткой", хотя выступал украинский лидер в привычном для себя русле.

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Сообщив, что он "рад быть президентом" страны, которая является сегодня, пожалуй, главным еврооптимистом на континенте", Порошенко заявил, что "поддержка Украины — самый дешевый способ защиты безопасности свободного мира".

От кого же "защищает мир" Киев? Естественно, от "соседа-агрессора".

"Путин ненавидит Украину глубоко и искренне. Он отрицает уникальность украинского государства и народа. Он публично провозглашает, что Украина — часть России. Он не видит место для Украины на политической карте Европы и хочет разукрасить Украину в русские цвета", — цитирует Порошенко телеканал "112 Украина".

При этом украинский лидер отметил, что "аппетиты" российских властей не ограничены только Украиной: "Было бы ошибкой считать, что Россия ограничится Украиной", — убеждал он аудиторию.

И вот, пока Киев стоит на защите европейской безопасности, сама Европа не слишком серьезно оценивает его роль. "Украина внесла значительно больший вклад в обеспечение мира и стабильности, чем получила в ответ", — заявил Порошенко.

Напомним, Международная конференция по безопасности, участники которой рассматривают основные проблемы в области безопасности, в том числе обстановку на Украине, проходит в Мюнхене с 17 по 19 февраля.

Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Владимир Путин решил не ехать в Германию, несмотря на то, что в этом году исполняется десять лет с момента его знаменитой "Мюнхенской речи", в которой он впервые заявил о необходимости "многополярного мира". Подробнее об этом читайте в материале обозревателя "Правды.Ру" Олега Артюкова Мюнхенский разворот: Запад сделал вид, что не понял Путина.

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