В Харькове произошла перестрелка из-за блокады Донбасса

Перестрелка между бойцами батальона "Донбасс" и членами "Восточного корпуса" произошла вчера вечером в Харькове, один человек получил огнестрельное ранение живота и грудной клетки.

Фото: vk. com/Харьков City

Об этом сообщает Tsn.ua со ссылкой на главного редактора местного издания Newsroom Павла Федосенко.

После перестрелки люди в камуфляжной форме — по предварительной информации, участники "Донбасса" — забаррикадировались в детском саду, но потом сдались полицейским.

Причиной конфликта стала блокада поставок угля, которую утроили на Донбассе. Известно, что "Восточный корпус" не поддержал блокаду.

Информацию об инциденте подтвердили в отделе коммуникации главного управления нацполиции в Харьковской области. Сообщение о происшествии поступило в полицию в 21:34, после чего к месту происшествия выехали восемь нарядов патрульной службы и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции города Харькова. Правоохранители задержали девятерых человек и изъяли оружие.

Как сообщают местные СМИ, раненый — водитель роты патрульной службы спецназначения "Схидный корпус" Игорь Пушкарев.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", 25 января п﻿редставители так называемых добровольческих батальонов заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Блокаду объявили бессрочной. Свои действия радикалы объяснили тем, что нужно прекратить торговые связи с ДНР и ЛНР.

В стране ввели режим ЧС. Премьер Украины Владимир Гройсман назвал действия по блокированию поставок недопустимыми и направленными на "подрыв экономической ситуации в стране". Он призвал протестующих разблокировать вагоны с углем.

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