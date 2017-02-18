Ряд стран НАТО хотят, чтобы их защищала Россия

Компания Gallup провела опрос, по результатам которого выяснилось, что в четырех странах — членах НАТО население предпочитает, чтобы от военных угроз их защитила Россия, а не США, сообщает Bloomberg.

На защиту нашей страны рассчитывают Болгария, Греция, Словения и Турция. Кроме того, предпочитают военную поддержку России жители Китая и Ирана. Население Украины разделилось пополам — между США и Россией.

Результаты исследования "Правде.Ру" прокомментировал кандидат политических наук, директор Таврического информационно-аналитического центра РИСИ Александр Бедрицкий.

О чем вам говорят такие данные?

Эти слова говорят только о поддержке среди части населения — и ни коем образом не о государственной политике этих стран. Если посмотреть, то при вопросах, возникающих с Россией, все внутренние противоречия между странами НАТО, между станами Евросоюза, отходят на второй план, и выдвигается общая консолидированная позиция. Поэтому говорить о том, что по какой-то причине НАТО распадется, и завтра эти страны бросятся в объятия России, не приходится.

Достаточно вспомнить совсем недавние высказывания Ципраса, премьер-министра Греции, о том, что нужно еще больше усилить санкции в отношении России, хотя он, как многими оценивалось, был пророссийский в свое время руководитель. Ничего подобного. Всегда в таких вопросах будет консолидированная, консенсусная позиция.

А Россия всегда будет вовне. То же самое касается и Болгарии, например, которая на протяжении всех последних войн воевала на стороне противников России. То же самое происходит и сейчас. Когда принимаются определенные шаги по размещению на своей территории военной инфраструктуры не просто НАТО, а США, когда декларируются какие-то антироссийские шаги. Поэтому говорить о том, что эти страны разворачиваются в сторону России, не приходится. Турция ровно то же самое.

Турция вас не удивляет в этом ряду?

Она удивляет только отчасти, потому что Россия действительно оказала очень серьезную поддержку Эрдогану после неосуществившегося переворота, и эти вещи очень дорого ценятся. Но даже они не влияют на какие-то политические шаги. Допустим, министр иностранных дел Турции Чавушоглу при визите на Украину сказал, что один из приоритетов — это поддержка крымских татар, но это, в общем, нормально, потому что российское руководство тоже поддерживает крымских татар, тут ничего такого нет. Но дальше он заявляет о том, что Крым — это часть Украины. Соответственно, все эти страны, так или иначе, будут в проамериканском, мейнстримовом русле держаться, что бы ни считали граждане.

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