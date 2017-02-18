Андрей МАНОЙЛО: "Глава Пентагона "кукарекнул во вселенную"

Выступая на саммите министров обороны стран НАТО глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что доверять РФ США будут только тогда, когда российская сторона вернется к уважению международного права.

Джеймс Мэттис, фото: Википедия

Напомним, ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал коллег разговаривать с Россией с позиции силы. При этом министр обороны США отметил, что Вашингтон "по-прежнему открыт для возможности восстановить отношения сотрудничества с Москвой".

Как отметил в ответе на заявление Мэттиса министр обороны России Сергей Шойгу, российское ведомство готово к восстановлению сотрудничества с Пентагоном, но "попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении РФ бесперспективны".

Глава Пентагона не стал комментировать слова российского министра.

Заявления Мэттиса и его позицию "Правде.Ру" прокомментировал Андрей Манойло, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор политических наук.

Здесь сочетание двух частных факторов. Во-первых, Мэттис — убежденный русофоб, у которого всегда была такая позиция. Когда он стал главой Пентагона, его взгляды нисколько не изменились. Он просто изложил привычную для себя точку зрения.

Само по себе заявление не содержит ничего конкретного, это общие слова. Как правило, это и не означает абсолютно ничего: они не ведут к каким-то действиям, тем более немедленным. Я думаю, что он так "прокукарекал во вселенную", и особого внимания на это высказывание обращать не стоит.

Добавлю, что этот товарищ — далеко не самостоятельный, он же член команды Трампа. А это значит, что независимо от своих личных убеждений и симпатий-антипатий он будет делать то, что ему укажет Трамп. Скажут ему любить Россию — он будет любить Россию. Сквозь зубы.

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