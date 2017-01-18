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Источник Правда.Ру

В Пекине откроют сеть кафе с нижегородским мороженым

Мир

Нижегородское предприятие заключило договор с Китаем на поставку мороженого. Попробовав его однажды во время визита в Нижегородскую область, делегация из Поднебесной сразу задумалась о поставках.

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источник Pravda.Ru

"Представитель Китая сказал, что это именно тот вкус, который он искал, — признается директор предприятия Анатолий Калинов".

Мороженое в Китай уже поставляют.

"У нас есть контракты, и мы уже поставляем мороженое в Китай, последняя партия 55 тонн была отправлена в конце прошлого года. А сейчас обсуждаем с нашими китайскими партнерами возможность открытия сети кафе с нижегородским мороженым", — сказал он, добавив, что всего в Китае планируется открыть 100-120 кафе, передает РИА Новости.

К слову, за последние 7 лет в хозяйствах региона доля молока первого и высшего сорта увеличилась почти в полтора раза — с 60% в 2009 году до 98% по итогам 2016 года (предварительные данные статистики регионального минсельхоза).

Какой сейчас у нас товарооборот с Китаем, и каким он может стать, Правде.Ру рассказал Александр Салицкий, главный научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (РАН):

"Во-первых, китайцы, наконец распознали, что наше продовольствие гораздо вкуснее, чем-то, которое делают у них. В частности, это касается мороженого, кондитерских изделий и очень много другого. А для китайцев вкусовые ощущения очень важны. Поэтому мы можем даже потихонечку вырулить на роль какого-то кулинарно-изысканного государства. Пусть лучше они к нам сюда приезжают, и мы их вкусненьким будем угощать, потому что русская кухня в мире сейчас, к сожалению, почти неизвестна.

Второе важное изменение — мы стали больше покупать больше оборудования в Китае. Здесь сказались западные санкции. А наши ребята-технари выяснили, что теперь очень многое в Китае уже не уступает по качеству германской и японской технике, а по цене гораздо выгоднее".

Однако, по словам, Салицкого, тесно взаимодействовать с Китаем, это значит спать в одной постели со слоном. В отношении экономических потенциалов мы слишком разные. Неосторожное движение какой-нибудь части этого исполинского существа может для нас печально закончиться. Необходимо убеждать китайцев, что экономически самостоятельная Россия — для них куда более ценный партнер, чем Россия экономически зависимая от них.

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"Китай совершит новый рывок"
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