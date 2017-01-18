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Источник Правда.Ру

Перед уходом Обамы спецслужбы США пытались завербовать российского дипломата

Мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что недавно, буквально за несколько дней до ухода администрации Барака Обамы американскими спецслужбами в Вашингтоне была предпринята попытка завербовать сотрудника российского дипкорпуса в США.

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Фото: AP

"То, что рассказал накануне Сергей Лавров (о случаях вербовки российских дипломатов) — это небольшая часть того, с чем мы сталкивались. Один из последних вербовочных подходов был осуществлен 14 января. То есть представляете, команда (Обамы) вот-вот уже уходит, она сейчас должна заниматься передачей дел новому президенту, новой команде, и, несмотря на это, все методы, которые были использованы в отношении России, они только набирают обороты", — сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Марии Захаровой, вербовка проходила в Вашингтоне.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции во вторник заявил, что за последние несколько лет активность США по вербовке российских дипломатов нарастала, передает РИА Новости. 

"Это действительно так, эта информация не предавалась широкой огласке… Обычно это не принято делать, но коли идет такая агрессивная, недружественная риторика со стороны уходящей администрации США, то, конечно, не лишним было бы напомнить, что такие случаи неоднократно имели место — попытки давления на наших дипломатов, попытки их завербовать по разным поводам и в разных ситуациях", — прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, действительно ли такие случаи были и как этому противостоять.

Он подчеркнул, что "оказывается постоянное давление, ведется постоянная работа по сбору разведданных, причем зачастую весьма агрессивными способами".

Напомним, что глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции также рассказал, почему мир не может сплотиться для борьбы с терроризмом.

По его мнению, такому объединению усилий препятствует ряд причин. "Эта проблема накладывается на базовые противоречия между объективной тенденцией формирования многополярного мира с одной стороны и действиями тех, кто пытается цепляться за отжившую концепцию многополярности", — пояснил глава МИД РФ.

Другой причиной Лавров назвал противоречия в базовых принципах внешней политики различных стран.

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