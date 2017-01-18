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Администрация Трампа разработает программу взаимодействия с Россией

Мир

Администрация избранного президента США Дональда Трампа разработает план политики в отношении России. Об этом заявила кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Никки Хейли.

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Фото: AP

Соответствующее заявление она сделала на слушаниях в сенате, где рассматривают ее кандидатуру.

"Это важно, чтобы мы — Совет национальной безопасности и избранный президент — собрались и выработали план в отношении России: что нам ожидать от нихкакие нарушения (России) приведут к дополнительным санкциям", — цитирует ее РИА Новости.

Также Хейли заявила, что Москве нужно принять позитивные меры прежде, чем Вашингтон снимет с РФ санкции.

Она также считает, что Россия занимается демонстрацией силы на международной арене и доверять ей нельзя.

"Россия играет мускулами, вот чем они занимаются. Я думаю, нам нужно быть осторожными, я не думаю, что мы можем им доверять", — сказала она на слушаниях по утверждению своей кандидатуры в сенате.

"Мы должны сначала посмотреть, что мы можем получить от них, прежде чем давать им что-либо" — добавила Хейли.

Тем не менее Хейли признала, что властям США, нужна помощь России для решения ряда международных проблем, в частности для борьбы против "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Напомним, ранее будущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что США нужен открытый и откровенный диалог с Россией по поводу её амбиций, чтобы знать, как выстраивать свой собственный курс. По его словам, США изучат варианты относительно возможного сотрудничества с Россией.

Он отметил, что сотрудничество США и РФ должно строиться с учетом взаимных интересов, при этом Вашингтон будет продолжать исполнять свои обязательства перед союзниками и Россия должна это понимать.

"Кооперация с Россией должна быть построена на взаимных интересах, насколько возможно. Таких, как сокращение распространения глобального терроризма. Но мы должны продолжать отстаивать интересы США и наших союзников. Россия должна знать, что мы будем исполнять наши обязательства перед нашими союзниками, и Россия должна понимать это", — сказал Тиллерсон.

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