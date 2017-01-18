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Источник Правда.Ру

Румыния обиделась на президента Молдавии за обещание "дать по рукам"

Мир

Министерство иностранных дел Румынии прокомментировало заявления президента Молдавии Игоря Додона, сочтя их "неадекватными" и не соответствующим политическим отношениям. В частности, отношениям между Румынией и Молдавией, сообщают румынские СМИ.

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Фото: AP, Игорь Додон

"Продолжение процесса модернизации и реформ, а также выполнение стремлений всех граждан Молдавии требует ответственных поступков и отношений", — говорится в сообщении МИД Румынии, которое цитирует Аgerpres.

В министерстве уточнили, что "устойчивое укрепление отношений с Молдавией и твердая поддержка усилий по сближению с ЕС согласно двустороннему стратегическому партнерству для европейской интеграции остаются приоритетом внешней политики Румынии", сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подарил находящемуся с официальным визитом в Москве президенту Молдавии Игорю Додону карту Молдавии XVII века, где в ее состав входит часть нынешних территорий Румынии (запрутская Молдова) и Украины (Северная Буковина и Южная Бессарабия), передает корреспондент ИА REGNUM. Ни Румынии, ни Украины в то время не было. После этого на пресс-конференции Додон отметил, что намерен "давать по рукам" всем, кто в Румынии на политическом уровне заявляет, что "государства в Молдавии нет и нужно ликвидировать молдавскую государственность".

Сегодня президент Молдавии в эфире радио Sputnik обозначил свои главные приоритеты во внешней политике. Он также рассказал о том, во что обошлось его стране соглашение об ассоциации с ЕС, и оценил значение своего визита в Москву. Он рассказал, что политика Молдавии в последние годы была антироссийской, против чего он всегда выступал. Додон подчеркнул, что, по его мнению, стратегическое партнерство с Россией должно быть одним из основных направлений во внешней политике.

Насчет соглашения с ЕС Додон сказал, что положительных результатов оно не дало.

— Мы не увеличили поставки наших товаров на европейский рынок. То есть, экспорт в ЕС упал за этот период. Мы ничего не получили от Европы, но потеряли российский рынок, — отметил Додон.

Добавим, сегодня он также заявил, что распустит парламент, если тот будет блокировать его инициативы. Додон подчеркнул, что будет использовать все конституционные возможности для роспуска парламента и созыва внеочередных выборов.

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